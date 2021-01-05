«Спартак» обратился к общественности со словами поддержки на фоне пандемии коронавируса

Московский «Спартак» в англоязычном аккаунте в Twitter обратился к болельщикам со словами поддержки в период непростой ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

«Если серьезно, то мы знаем, что столкнуться с очередной изоляцией действительно сложно, но мы должны быть сильными, чтобы наконец победить этот вирус. Ты не одинок. Поговорите с друзьями, позвоните своим близким, пошутите в Интернете. Распространяйте только положительные эмоции. С любовью, ФК Спартак Москва», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, в европейских странах ужесточили карантинные меры из-за новой волны коронавируса.