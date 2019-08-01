Малком гуляет по Санкт-Петербургу. Фото

Нападающий "Барселоны" Малком близок к переходу в "Зенит". 22-летний бразилец прилетел в Россию для подписания контракта с новым клубом. В интернете появились фотографии из аккаунта Малкома в соцсетях, где он гуляет по Санкт-Петербургу.

And walks the streets of St. Petersburg.

И гуляет по улицам Петербурга. pic.twitter.com/BM2eZ17BuM — Bogdanov Mikhail🌊 (@BogdanovMikhail) August 1, 2019

В прошлом сезоне нападающий провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что он подпишет пятилетний контракт.