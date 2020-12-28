Линекер восхитился клипом «Рубина» и песней в исполнении Слуцкого
28 декабря 2020, 13:21
Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на новогодний клип «Рубина», в котором главный тренер Леонид Слуцкий поет на английском языке.
«Блестяще», — написал Линекер, добавив два смеющихся эмодзи.
Слуцкий спел песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You. Нападающий Иван Игнатьев выступил в роли елки, а полузащитник Дмитрий Тарасов предстал в образе президента России.
Brilliant ?? https://t.co/eBACDuDmpm— Gary Lineker (@GaryLineker) December 28, 2020
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