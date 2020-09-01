Сборная Хорватии презентовала новую форму. Альтернативный вариант — черно-серый в мелкую клетку
1 сентября 2020, 11:38
Хорватский футбольный союз презентовал новую форму сборной. Принципиального отличия от старых образцов у формы нет: на ней по-прежнему нанесены красно-белые шашечки.
Rate the new #Croatia jersey with emojis!— HNS (@HNS_CFF) September 1, 2020
Our say: ???#YouCantStopUs pic.twitter.com/RCeYjtcYp1
Один из альтеративных вариантов формы выполнен в мелкую черно-серую клетку.
Сборная Хорватии пробилась на Евро-2020, где сыграет в группе с Англией, Чехией и победителем пути C Лиги наций.