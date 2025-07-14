Трамп надел серебряную медаль клубного ЧМ на шею Сафонова
Президент США Дональд Трамп после победы «Челси» в финале клубного чемпионата мира над «ПСЖ» (3:0) вручил награды финалистам турнира.
В том числе Трамп надел серебряную медаль вратарю парижан Матвею Сафонову, пожал руку россиянину и похлопал его по плечу.
Турнир прошел в США в обновленном формате — впервые в нем приняли участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.
«Челси» во второй раз в истории выиграл клубный чемпионат мира. В финале 2021 года команда из Лондона победила «Палмейрас». Рекордсменом по количеству трофеев является «Реал», на счету которого их пять.
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