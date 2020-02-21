УЕФА опубликовал итоги заявочной кампании на участие в волонтерской программе Евро-2020.

Всего было подано рекордное количество заявок — более 37 тысяч. Кандидаты представляют 159 национальностей и в общей сложности говорят на 142 языках. 88 процентов из них живут в странах, принимающих турнир.

Наибольшее число заявок было подано 12 июня 2019 года.

Самые предпочтительные города для работы у волонтеров: Баку (18 процентов), Санкт-Петербург (16 процентов), Лондон (10), Рим (10) и Будапешт (7).

Среди номинантов 59 процентов — мужчины, 41 — женщины.

Более половины кандидатов моложе 25 лет — 59 процентов. 20 процентов — в возрасте 26-35 лет, 9 процентов — 36-45, по 6 процентов — от 46 до 60 и старше 60 лет.

68 процентов уже участвовали в волонтерских программах, 53 процента — в качестве волонтеров на спортивных состязаниях.

Из более чем 37 тысяч кандидатов будет отобрано 12 тысяч.

? Thank you to everybody who applied to volunteer at #EURO2020!



? We received a record 37,000 applications from 159 countries — 15,000 more than in 2016.



? 12,000 will be successful, learning skills, forging friendships and being a part of a huge celebration of football! pic.twitter.com/TT4rpIu06V — UEFA (@UEFA) February 21, 2020

Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы в 11 странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Три игры группового турнира и четвертьфинал состоятся в Санкт-Петербурге.