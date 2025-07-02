Губерниев: «Заболотному есть что доказывать в «Спартаке»

Известный комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о переходе нападающего Антона Заболотного в «Спартак».

«Если подписывают, значит, нужен. Мы же понимаем, что «Спартак», конечно, иногда подписывает тех, кто не нужен, но мне кажется, что это не повод заглядывать в паспорт к Заболотному. Он хороший футболист. Мне кажется, что он может помочь «Спартаку» в ближайшие год-два. Тем более Заболотному есть что доказывать. Дзюба же в «Акроне» доказывает, вот и Антон может. «Спартак» — хорошая команда, пусть доказывает. Мне кажется, что это отличный вызов для футболиста», — сказал Губерниев «СЭ».

Также журналист поделился мнением о выступлениях Заболотного в ЦСКА и «Зените».

«Никакого значения не имеет, в каких клубах он играл. Люди переходят из команды в команду. Заболотный — хороший футболист, подписал контракт со «Спартаком», клуб в нем заинтересован. Команда хорошая, ставит себе цели, поэтому пусть играет. Заболотный же выступал на высоком уровне. Он что, должен в медиалиге играть?» — добавил Губерниев.

В сезоне-2024/25 Заболотный провел 31 матч за «Химки» во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Летом 2025 года 34-летний россиянин стал свободным агентом и подписал контракт со «Спартаком» на год.

(Александр Антоняк)