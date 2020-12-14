Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Райола высказал свое мнение о будущем Погба в «Манчестер Юнайтед»

14 декабря 2020, 21:44
Теги:

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба подтвердил, что 27-летний француз летом покинет клуб, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Сейчас в Англии очень активно обсуждают игру Погба. Много недовольных. Зимой Поль вряд ли покинет клуб, потому что в это время года традиционно сложно проворачивать большие сделки. Подождем лета, и тогда оформим трансфер», — сказал Райола.

В нынешнем сезоне АПЛ Погба провел 9 матчей, в которых забил 1 мяч.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир