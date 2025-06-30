Футбол
Клубный ЧМ
Новости
Плей-офф / Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Клубный ЧМ

30 июня, 08:35

Гвардиола: «Многие критикуют клубный ЧМ только потому, что не участвуют в нем»

Алина Савинова

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику бывшим тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом клубного чемпионата мира.

Ранее немец назвал проведение турнира худшей идеей, реализованной в футболе. По его мнению, участие в клубном ЧМ подвергает игроков большому риску получения травм.

«Юрген и я много боролись, я знаю, откуда у него такие мысли. Мы много сражались в Англии, вместе участвовали во встречах с УЕФА, особенно — в АПЛ, чтобы сделать календарь лучше, с качеством, с отдыхом для игроков и тренеров», — цитирует Гвардиолу ESPN.com.br.

Он отметил, что понимает позицию Клоппа.

«Мы, тренеры, не организуем турниры, у каждого своя роль. Я уже говорил, что горжусь тем, что мы здесь. В конце концов, многие критикуют этот турнир только потому, что не участвуют в нем или хотели бы участвовать», — добавил специалист.

Клубный чемпионат мира проходит с 15 июня по 13 июля в США. Впервые на нем выступают 32 команды. «Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала турнира и сыграет против «Аль-Хиляля».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
Читайте также
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
Милорад Додик рассказал о нападках Запада на Сербию и Республику Сербскую
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
В МВД порекомендовали не указывать в соцсетях полные данные о себе
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Клубный ЧМ 2025: расписание и результаты матчей, итоги группы, сетка плей-офф
Кукурелью напугало присутствие Трампа на церемонии награждения после финала КЧМ-2025
«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года
Мареска показал, в чем сила его «Челси». Но получится ли развить успех?
Трамп пошутил, что может переименовать «соккер» в «футбол» в США
Доннарумму признали лучшим в составе «ПСЖ» в финале КЧМ
Палмер — о Трампе на подиуме во время вручения трофея КЧМ: «Я был в недоумении»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • spar001

    если ты вступил в гавно, то вряд ли будешь на всю округу кричать: я в гавне:rofl:...

    30.06.2025

  • serkonol

    Сегодня, 14:15 Гвардиола: «Клубный чемпионат мира уничтожит нас. Это будет катастрофа» :grinning:

    30.06.2025

  • serkonol

    мне смешно смотреть на этот кчм без действующих чемпионов - ливерпуль, барса, наполи. зато играют любители из новой зеландии. денег на призовые фифа действительно не пожалела. так у владельцев ман сити денег огромное кол-во. командам совсем не обязательно отказываться от участия, но несколько ведущих футболистов с мах кол-вом игрового времени в прошедшем сезоне, можно было бы отправить в отпуск. например, вальверде из реала.

    30.06.2025

  • serkonol

    вы всё правильно написали. вероятно, заполняемость стадионов начнётся с 1/4. не берусь судить про 1/3, групповую стадию не смотрел. но от фифа была офиц цифра - 1 тур гэ посетило 550 тысяч. посчитал, что средняя заполняемость стадионов, на которых прошли матчи 1-го тура составила 55%. есть 2 положительных момента от кчм. венгер обратил внимание, что не все поля в хорошем состоянии. и второе, что организаторы перенесут некоторые матчи чм-2026, на которых матчи кчм прерывались из-за погодных условий.

    30.06.2025

  • Adminni

    у этого турнира однозначно много минусов: раздутое количество матчей с соперниками абсолютно разного уровня, непонятна суть выбора участников, т.е. туда прошли не только чемпионы кубков,но и просто "хорошие" клубы, т.е. набор участников вообще от балды, а не как изначально планировалось - победитель ЛЧ, Азиатской, американской и т.д. Ну и самый главный минус - организаторский провал турнира, где стадионы не заполнены даже на треть, при том даже на четвертьфинальных стадиях. Пустые стадионы превратили этот турнир в голимые товарняки. ... очень хочется услышать клоуна, который тут топит за МЛС и утверждал что их посещаемость самая высокая в мире. Куда же фанаты подевались?

    30.06.2025

  • Spacewalker

    Кстати, я тоже согласен насчёт отдыха футболистов и прочее. Но! Весь вопрос в приоритетах и важности того или иного турнира для клуба. Я не в курсе насчёт штрафных санкций за неучастие в клубном ЧМ, но если это дело добровольное, а тут прилагается официальный титул и неплохие деньги, то странно слышать плач про лишний турнир. Вам предлагают турнир и приз за это. Если вы в этом участвуете, то не плачьтесь по этому поводу и уж тем более не стоит осуждать тем, кто в этом не принимает участие.

    30.06.2025

  • serkonol

    вы правы! но в данном случае гвардиола не прав и слишком примитивно мыслит - ну а вдруг выиграем кчм, не задумываясь об отдыхе футболистов и подготовке к новому сезону. буду очень рад, если в новом сезоне ливерпуль и арсенал будут обыгрывать ман сити с крупным счётом.

    30.06.2025

  • Spacewalker

    Любой здравомыслящий человек может изменить свою точку зрения, если он увидел, что был не прав и он не догматик!:wink:

    30.06.2025

  • serkonol

    гвардиола сказал глупость и переобулся. разве не он ныл, как плохо без родри.

    30.06.2025

  • serkonol

    гвардиола клоун! разве не он вместе с клоппом постоянно критиковали календарь, говоря, что нужно давать футболистам отдых. клопп абсолютно прав!

    30.06.2025

  • Spacewalker

    Гвардиола истину глаголет! Если ты топ команда и хочешь выигрывать титулы, то готовься, что проведёшь больше официальных матчей нежели другие клубы. Это - привелегия!

    30.06.2025

    • Месси: «В «ПСЖ» есть люди, которых я ценю и рад был видеть снова»

    Ибрагимович — о вылете «Интер Майами» с клубного ЧМ: «Месси играет со статуями»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости