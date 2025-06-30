Гвардиола: «Многие критикуют клубный ЧМ только потому, что не участвуют в нем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику бывшим тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом клубного чемпионата мира.

Ранее немец назвал проведение турнира худшей идеей, реализованной в футболе. По его мнению, участие в клубном ЧМ подвергает игроков большому риску получения травм.

«Юрген и я много боролись, я знаю, откуда у него такие мысли. Мы много сражались в Англии, вместе участвовали во встречах с УЕФА, особенно — в АПЛ, чтобы сделать календарь лучше, с качеством, с отдыхом для игроков и тренеров», — цитирует Гвардиолу ESPN.com.br.

Он отметил, что понимает позицию Клоппа.

«Мы, тренеры, не организуем турниры, у каждого своя роль. Я уже говорил, что горжусь тем, что мы здесь. В конце концов, многие критикуют этот турнир только потому, что не участвуют в нем или хотели бы участвовать», — добавил специалист.

Клубный чемпионат мира проходит с 15 июня по 13 июля в США. Впервые на нем выступают 32 команды. «Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала турнира и сыграет против «Аль-Хиляля».