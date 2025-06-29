«Тоттенхэм» и «Арсенал» претендуют на Эзе из «Кристал Пэлас»

«Тоттенхэм» и «Арсенал» заинтересованы в трансфере полузащитника «Кристал Пэлас» Эбере Эзе, сообщает talkSPORT.

По данным источника, сумма отступных за 27-летнего англичанина составляет около 80 миллионов евро. «Тоттенхэм» рассматривает вариант трансфера Эзе после того, как не смог подписать Брайана Мбеумо из «Брентфорда».

В сезоне-2024/25 Эзе в 43 матчах за «Кристал Пэлас» во всех турнирах забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 55 миллионов евро.