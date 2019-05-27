Принц Уильям празднует выход "Астон Виллы" в премьер-лигу. Видео

В финальном матче плей-офф чемпионшипа "Астон Вилла" одержала победу над "Дерби Каунти" со счетом 2:1. Таким образом, бирмингемский клуб вернулся в английскую премьер-лигу спустя три года.
На "Уэмбли" присутствовал президент Футбольной ассоциации Англии и ярый болельщик "виллианов" принц Уильям, который эмоционально отпраздновал успех клуба с бывшим футболистом команды Джоном Карью.
Name a better #AVFC duo...— Sky Sports Football (@SkyFootball) 27 мая 2019 г.
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