Принц Уильям празднует выход "Астон Виллы" в премьер-лигу. Видео

В финальном матче плей-офф чемпионшипа "Астон Вилла" одержала победу над "Дерби Каунти" со счетом 2:1. Таким образом, бирмингемский клуб вернулся в английскую премьер-лигу спустя три года.

На "Уэмбли" присутствовал президент Футбольной ассоциации Англии и ярый болельщик "виллианов" принц Уильям, который эмоционально отпраздновал успех клуба с бывшим футболистом команды Джоном Карью.