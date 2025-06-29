Футбол
29 июня, 01:54

«Брайтон» отклонил два предложения о трансфере Жоау Педру

Павел Лопатко

«Брайтон» не согласился на два предложения о трансфере нападающего Жоау Педру, сообщает BBC.

По данным источника, «Брайтон» планирует выручить за 23-летнего бразильца как минимум 70 миллионов евро. При этом за игрока предлагали около 50 миллионов евро. Футболистом интересовались «Челси» и «Ньюкасл».

Педру в сезоне-2024/25 в 30 матчах за «Брайтон» во всех турнирах забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.

