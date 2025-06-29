«Наполи» не готов платить за Дарвина 82 миллиона евро

Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает Mirror.

По сведениям источника, сам 26-летний уругваец готов присоединится к итальянскому клубу, однако неаполитанцы не собираются тратить на игрока 82 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 на счету 26-летнего уругвайца 47 матчей во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.