«Наполи» не готов платить за Дарвина 82 миллиона евро
Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает Mirror.
По сведениям источника, сам 26-летний уругваец готов присоединится к итальянскому клубу, однако неаполитанцы не собираются тратить на игрока 82 миллиона евро.
В сезоне-2024/25 на счету 26-летнего уругвайца 47 матчей во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.
Новости