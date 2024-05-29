В Москве произошла новая вспышка коронавируса

В Москве растет количество заболевших коронавирусом. В данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу с 20 по 26 мая говорится о 2224 случаях COVID-19, что составляет прирост на 13,9 процента по сравнению с предыдущей неделей. Были госпитализированы 210 человек, выздоровели 1932 человека, также зафиксировано 9 смертей. Об этом пишет РИА «Новости».



Пандемия коронавируса поспособствовала снижению ожидаемой продолжительности жизни в мире из-за смерти 4,1 миллиона и 8,8 миллиона человек в 2020 и 2021 годах соответственно. Эти данные были освещены в докладе «Всемирная статистика здравоохранения за 2024 год» на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).