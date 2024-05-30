Онколог рассказала, что такое глиобластома и почему она возникает

Сегодня, 30 мая на 54-м году жизни скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк. Около пяти лет назад звезде поставили диагноз — глиобластома. Врач-онколог, хирург, кандидат медицинских наук Рано Азимова в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала, что это за заболевание, и каковы могут быть причины его возникновения.

По словам эксперта, глиобластома — это опухоль, которая может образоваться в головном или спинном мозге. Это довольно редкое заболевание, которое встречается в одном из тысячи выявленных случаев опухолей.

Основными симптомами данного заболевания являются г оловные боли, которые не проходят от приема болеутоляющих препаратов. Также при увеличении опухоли у пациентов могут развиваться другие нарушения — судороги, рвота, нарушение зрения, координации и так далее.

«Глиобластома развивается из астроцитарных глиальных клеток головного мозга, которые являются вспомогательными клетками. Также есть клетки-предшественники — стволовые, из-за которых, также может появиться опухоль», — добавила Азимова.

Специалист отметила, что о причинах развития глиобластомы сложно говорить, так как это редкая опухоль. При этом, такие вредные факторы как курение, злоупотребление алкоголем, инсоляция и другие, по ее мнению, не являются основной причиной возникновения глиобластомы. Врач уверена, что это заболевание развивается на фоне генетических мутаций.

«В группе риска люди с врожденными заболеваниями такими как нейрофиброматоз и синдром Ли-Фраумени», — сказала она.

Кроме того, есть мнение, что подобные опухоли могут появляться из-за стресса или недостатка сна. Однако по словам Азимовой, связь развития опухоли с этими факторами не установлена.

Специалист также рассказала, что современные технологии лучевой и химиотерапии предлагают много направлений лечения пациентам, у которых выявлена глиобластома. Первым способом является хирургический, когда врач удаляет опухоль. Лучший вариант исхода событий — удаление опухоли полностью, однако не всегда это получается, поэтому приходится проводить операции по удалению лишь части опухоли (60-70%), после чего проводится лучевая и химиотерапии. Также во время операции берется материал, на основании которого проводится молекулярно-генетическое исследование, которое поможет назначить правильное лечение пациенту.

«Анастасия Заворотнюк прожила с этой опухолью на протяжении 5 лет, поэтому лечение безусловно действовало. Однако сложно сказать о качестве жизни, но лечение продлило ей жизнь», — заключила доктор.