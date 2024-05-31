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Ученые выявили связь между физической активностью и онкологией
Здоровье

Сегодня, 08:30

1 мин.

Ученые выявили связь между физической активностью и онкологией

Ксения Богданова
Группа занимается йогой
Фото istockphoto.com
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Ученые из китайского университета Сучжоу сделали вывод, что физическая активность помогает укреплять иммунитет, повышает устойчивость к вирусным инфекциям, а также предотвращает развитие онкологии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

В ходе эксперимента было выявлено, что спорт стимулирует выработку интерферонов первого типа, которые являются белками иммунной системы и участвуют в защите от инфекций, в том числе от гриппа и герпеса. Кроме того, они помогают бороться с онкологией, а также предотвращают ее появление.

При этом нужно заниматься спортом на регулярной основе, спонтанные тренировки могут не принести результат.

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