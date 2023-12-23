Как зарядить энергией ум, тело и уставшую кожу: 8 советов для мужчин

Пока стресс с удвоенной силой тратит нашу батарейку, важно эффективно и своевременно ее наполнять. Основа хорошего самочувствия — тренировка ума, поддержание тела в форме и ухоженность кожи. Как следить за всем этим и не устать еще сильнее? В этой статье рассмотрим практики, которые помогут ощутить прилив энергии и заряд бодрости на долгое время.

Для ума

Сон

Достаточное количество качественного сна — один из ключевых факторов для поддержания активности когнитивных процессов. Недостаток сна может приводить к проблемам с концентрацией, памятью и эмоциональным состоянием. Взрослым рекомендуется спать 7-9 часов каждую ночь.

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Умственная активность

Регулярные упражнения для ума, такие как решение головоломок, чтение и обучение новым языкам и навыкам, помогают укрепить мозговую активность и улучшить память. Люди, которые регулярно поддерживают когнитивные способности в тонусе, имеют меньший риск развития нейродегенеративных заболеваний.

Для кожи

Защита от солнца

Использование средств защиты от солнца с высоким уровнем SPF помогает предотвратить повреждения кожи от УФ-лучей. Ультрафиолетовое излучение может ухудшать здоровье кожи, приводя к появлению морщин, пигментации и другим проблемам. К огорчению любителей плотного загара, солнце пересушивает кожу и делает ее тусклой.

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Качественное солнцезащитное средство можно найти у La Roche-Posay.

Правильный уход

Регулярный уход за кожей с использованием подходящих продуктов помогает улучшить ее состояние. Правильное очищение, увлажнение и защита кожи от вредных факторов окружающей среды, таких как загрязнение и стресс, помогает сохранить ее эластичность и здоровый блеск. Для очищения подойдет средство 3 в 1 с глиной от Garnier.

Эксперт рекомендует для базового ухода: хорошее очищающее средство, крем по типу кожи и одно дополнительное средство, направленное на конкретную проблему.

Для бодрящего умывания и очищения подойдет гель с витамином C от L'Oreal Paris.

Кремы выбираем так же по типу и проблематике, но еще учитываем сезон. Как правило, на лето хочется выбрать более легкие текстуры в виде сывороток и эмульсий, на зиму что-то более плотное и регенерирующее. Из более легких обратите внимание на увлажняющий уход из этой же линейки L'Oreal Paris.

Здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни, включая отказ от курения, умеренное употребление алкоголя и регулярную физическую активность, способствует хорошему состоянию организма и кожи. Кожа отражает множество внутренних проблем с рутиной или здоровьем, поэтому влияние внутреннего состояния на внешний вид — не маркетинговая уловка, а важная часть заботы о себе.

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Для тела

Физическая активность

Регулярная физическая активность, умеренные аэробные тренировки или силовые упражнения, помогают укрепить мышцы, улучшить здоровье сердца и стать более энергичными. Парадоксально, хоть большая активность ассоциируется с большей усталостью, в жизни все работает наоборот. Регулярный спорт, даже очень легкий, заряжает внутреннюю батарейку и дает силы лучше заботиться о себе.

Достаточное количество воды

Чаще всего, мы не чувствуем жажду вовремя. Сухость во рту — это один из признаков обезвоживания. Первые признаки того, что нам нужно больше воды, незаметны: например, это ощущение усталости, вялости. Без привычки пить достаточно (примерно, 30-40 мл на килограмм веса), мы можем терять энергию и не понимать, с чем это связно.

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Для удобства можно приобрести многоразовую бутылку. Многие из них подходят и для горячих, и для холодных напитков. Такая, например, есть у ARTMAT.

Тонизирующий массаж

Тонизирующий массаж помогает улучшить кровообращение и восстановиться после физической или эмоциональной нагрузки. Кроме того, он способствует общему энергичному состоянию организма, так как стимулирует выработку эндорфинов — гормонов счастья. Регулярные сеансы тонизирующего массажа могут помочь продлить ощущение бодрости и улучшить настроение.

Кстати, такой массаж можно делать себе самостоятельно. Проще всего, конечно, с помощью гаджетов. У Foreo есть щетка для очищения и массажа тела, она поможет справиться с воспалениями, удалит загрязнения, жир и пот.