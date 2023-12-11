Когда мужчине нужно начинать ухаживать за кожей

Существует стереотип, что только женщины должны ежедневно пользоваться уходовой косметикой. На самом деле мужская кожа, так же как и женская, нуждается в заботе. В этой статье мы вместе с экспертом рассказываем о том, когда мужчине нужно начинать заботиться о коже и какие средства использовать.

В каком возрасте нужно начинать заботиться о коже

В идеале начинать пользоваться антивозрастными средствами по уходу за кожей следует как минимум в 20-30 лет. Но никогда не поздно начать ухаживать за кожей, и положительный эффект от правильно подобранного ухода будет заметен в любом возрасте.

Если в 20 лет цель ухода за кожей — ее защита и поддержание естественных процессов обновления, то примерно в 25 лет (или раньше, если вы курите) организм естественным образом перестает вырабатывать коллаген. Следовательно, признаки старения (главным образом морщины и пигментация) могут появиться уже после 30 лет. В это время нужно пытаться задержать процесс старения, чтобы в возрасте 40 лет у вас была возможность сохранить кожу, за которой вы старательно ухаживали на протяжении последних двух десятилетий.

Главное правило для тех, кто только начинает задумываться об использовании уходовой косметики, — правильно определить свой тип кожи. Для этого существуют специальные онлайн-тесты, но лучше всего все же посетить косметолога.

Какие средства использовать

Очищающее средство

Начинать уход за кожей нужно с очищающего средства (его еще называют средством для умывания). Оно удаляет излишки жира с кожи и из пор, а также смывает пот, грязь и все ранее нанесенные на кожу средства. Это не только предотвращает высыпания, но и способствует эффективному впитыванию крема.

Умываться рекомендуется утром и вечером. Когда вы просыпаетесь, необходимо смыть с кожи жир и бактерии, которые попали на лицо с наволочки. А вечером — смыть накопившиеся за день загрязнения, в том числе пот и пыль.

Для этих целей подойдет гель для умывания «Гидра Энергетик» от L'Oreal Paris.

Фото Maridav/istockphoto.com

Скраб для лица

Клетки кожи обновляются каждые две недели. Убрать отмершие клетки помогает скраб для лица. Если пренебрегать этим этапом, может возникнуть шелушение или акне. Использование скраба два раза в неделю позволяет удалить отмершие клетки, благодаря чему новые здоровые клетки получают больше питания. Это обеспечивает сияющий и молодой цвет лица. Кроме того, регулярное скрабирование помогает бороться со шрамами от акне.

Существует два вида скрабов: абразивные и химические. Оба вида используются после очищающего средства. Абразивные скрабы смываются водой, а химические эксфолианты обычно остаются на коже (за некоторыми исключениями). Только не переусердствуйте с отшелушиванием, так как это может привести к повреждению молодых клеток, которые еще не готовы к отмиранию.

Одно из таких средств — скраб от Bro Cosmetics. Он подходит и для лица, и для бороды.

Увлажняющий крем

Увлажнение — третий и последний продукт в базовом наборе. Он не только питает кожу, но и защищает ее. Увлажняющий крем ложится на верхний слой кожи и удерживает влагу в нижележащих слоях. Таким образом, он защищает кожу от «старящих» ее загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе.

Подобные кремы также помогают восполнить влагу, которую кожа ежедневно теряет. Особенно это актуально для тех, кто долгое время проводит на улице, так как холодный зимний воздух и ветер сильно сушат кожу.

Для этого подойдет гипоаллергенный крем для лица Men Expert Magnesium Defence от L'Oreal Paris.

Фото supersizer/istockphoto.com

Солнцезащитный крем

В России многие скептически относятся к необходимости использования солнцезащитного крема. На самом деле даже жителям стран с холодным климатом дерматологи рекомендуют регулярно его применять, ведь ультрафиолетовые лучи проникают и сквозь густые облака, и сквозь окна (в том числе сквозь стекла автомобиля).