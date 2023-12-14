7 мифов о мужском уходе за кожей
В современном мире особенно важно как можно дольше оставаться молодыми и красивыми. И это касается не только мужчин, но и женщин. Даже салоны красоты давно готовы оказывать услуги для обоих полов. При этом многие мужчины искренне считают, что им не положено слишком заботиться о своей внешности и ухаживать за собой. Разбираемся с косметологами, где правда.
Миф № 1: мужчинам вообще ни к чему ухаживать за кожей
Это неправда. У мужчин, так же как и у женщин, на коже есть сальные и потовые железы, из-за закупорки которых возможны воспаления.
Мужчины обычно выполняют более тяжелую и грязную работу, поэтому их кожа больше подвержена загрязнению и последующему появлению воспалений.
Игнорирование уходовых средств не делает мужчину более брутальным. А грубая кожа с черными точками и высыпаниями не делает привлекательным.
Для здоровья кожи нужны очищающие средства, использовать которые надо каждый день, а не от случая к случаю.
Миф № 2: мужчинам для умывания достаточно воды и мыла
Это неправда. Вода не смывает излишки жира, выделяемого сальными железами. А мыло действует на кожу слишком агрессивно.
Мужчинам, как и женщинам, для умывания нужны очищающие средства, а не мыло.
Особенно важно правильно подбирать такие средства обладателям жирной и проблемной кожи. Попробуйте очищающий гель Men Expert от L'Oreal Paris с черным углем.
Миф № 3: мужчины могут использовать одно средство для всех гигиенических целей
Этот миф очень живуч. Многие мужчины любят использовать шампунь вместо геля для душа и наоборот. Но на самом деле для умывания, мытья головы и мытья тела нужно использовать разные средства.
Кожа на лице и на теле имеет разную чувствительность. Поэтому действующие вещества в геле для душа могут вызвать раздражение на лице.
Голову не стоит мыть гелем для душа по той же причине.
Чтобы не пересушить кожу головы и не спровоцировать появление перхоти, для мытья головы лучше использовать шампунь, специально подобранный с учетом особенностей кожи и волос.
Например, для жирной кожи головы можно использовать специальный балансирующий шампунь от Urban Nature.
Миф № 4: при ежедневном бритье достаточно использовать только пенку или гель
Это неправда. При бритье, даже самом аккуратном, невозможно обойтись без микроповреждений. Такие микротравмы повреждают защитный барьер кожи, что позволяет микроорганизмам проникнуть в кожу и вызвать воспаление.
При ежедневном бритье кожа становится более грубой на ощупь и при этом более подверженной закупорке сальных или потовых желез.
Закупорка желез тоже влечет воспаления. Чтобы этого избежать, нужно использовать лосьон, бальзам или крем после бритья. Например, вот такой от Vichy.
Кремы и лосьоны смягчают, увлажняют, восстанавливают кожу и кожный барьер. Также в них добавляют противовоспалительные компоненты.
Выбирать такие средства нужно в соответствии с типом кожи: обладателям сухой стоит обратить внимание на средства с витаминами и минералами, склонной к раздражению — с экстрактами растений.
Миф № 5: крем для лица нужен только женщинам
Это неправда, поскольку UF-излучение одинаково действует на женскую и мужскую кожу. Поэтому мужчинам защищать кожу от ультрафиолета нужно так же, как и женщинам, то есть не только летом.
Осенью и зимой можно выбирать средства с более низким SPF, но совсем пренебрегать ими нельзя.
Чтобы крем не чувствовался на коже, можно рассмотреть более легкие текстуры — например, флюид. У L'Oreal Paris есть такой с серьезным SPF 50+.
Миф № 6: воспаления и угри у мужчин проходят сами
Это неправда. Прыщи и угри возникают из-за определенного уровня тестостерона. Поэтому и сохраняться такие несовершенства будут дольше, чем длится подростковый возраст.
У мужчин более плотная кожа, поэтому воспаления формируются глубже. После них могут оставаться рубцы.
Для ухода за такой проблемной кожей нужна специальная косметика, подобранная дерматологом. Обойтись одними уходовыми средствами нельзя.
Ни в коем случае не пытайтесь сбрить прыщи и акне, а затем прижечь спиртосодержащими средствами — лучше обратитесь к дерматологу, который определит причину ухудшения состояния кожи и даст индивидуальные рекомендации.
Миф № 7: гигиеническая чистка мужчинам не нужна
Это тоже неправда. Мыло, очищающие средства и даже скрабы не очищают кожу так, как ее очистит косметолог. Более того, слишком интенсивное самостоятельное использование скрабов и других средств может привести к плохим последствиям.
Частое использование скрабов и мыла приводит к повреждению защитного кожного барьера. Это влечет сухость, повышенную чувствительность, раннее старение кожи.