Что делать, чтобы реже вытирать пыль дома: полезные советы

Пыль не только некрасиво смотрится на мебели и декоре, но и может вызвать проблемы со здоровьем. Поделились простыми советами, которые помогут дольше сохранять чистоту в доме.

Что такое пыль и чем она опасна

Пыль — это мелкие частицы твердых веществ. Они находятся в воздухе и оседают на различных поверхностях. Пыль может состоять из различных компонентов: кожные чешуйки, волосы, шерсть животных, бактерии, грибки, аллергены, табачный дым, химические вещества.

Пыль может как появиться в помещении из-за деятельности человека (например, курения), так и попасть в комнату с улицы.

Пыль может быть опасна для здоровья человека, так как ее частицы могут попадать в легкие через дыхательные пути и вызывать различные заболевания. Например, она может спровоцировать приступ астмы, а также способствовать развитию аллергии.

Чем можно убирать пыль

Влажная тряпка

Это один из самых простых и эффективных способов очистки поверхностей. При влажной уборке пыль задерживается на тряпке и не поднимается в воздух.

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Пылесос

Пылесос — это намного более эффективное средство удаления пыли с гладких поверхностей, чем веник. Это устройство сразу всасывает пыль и не поднимает ее в воздух.

Пипидастр

Это специальные щетки, которые используются для очистки поверхностей от пыли. Пипидастры могут быть разных форм и размеров, а также выполнены из различных материалов в зависимости от назначения. Они работают за счет того, что статическое электричество на волокнах щетки притягивает пыль.

Очиститель воздуха

Очиститель воздуха используется для очистки воздуха от пыли. Устройства могут быть снабжены фильтрами, ионизаторами, увлажнителями и другими технологиями для более эффективной работы.

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Что делать, чтобы пыли стало меньше

Избавьтесь от пылесборников

Предметы мебели и интерьера, которые накапливают пыль, называют пылесборниками. К ним относятся открытые полки с книгами, статуэтки, картины в массивных рамах, ковролин, мягкие игрушки, стопки бумаг. Если убрать это все в закрытые шкафы, то пыли станет меньше.

Чаще стирайте шторы

Если стирка штор — это слишком сложная задача для вас, их можно пропылесосить. Еще один совет: на этапе планирования откажитесь от ламбрекенов (декоративной драпировки на верхней части штор. — Прим.ред.). В них всегда накапливается много пыли.

Вытряхивайте одеяла и подушки

Даже если вы регулярно стираете наволочки, в самих подушках все равно накапливается пыль. То же самое касается и одеял, пледов, покрывал. Старайтесь вытряхивать их как можно чаще.

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Начинайте прибираться сверху

В процессе уборки пыль, которую вы смахнули, оседает на нижних поверхностях. Из-за этого результат хуже, чем хотелось бы. Поэтому влажную уборку стоит начинать с люстры и заканчивать плинтусами.

Регулярно вычесывайте и купайте домашнего питомца

Пыль по большей части состоит из частичек отмершей кожи. Домашние питомцы не только сами «производят» пыль, но и собирают уже существующий мелкий мусор. Поэтому домашних животных нужно регулярно мыть. Но обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром насчет того, насколько часто можно мыть питомца.

Следите за влажностью воздуха

Высокая влажность воздуха делает частички пыли более тяжелыми, из-за чего они не летают в воздухе, а сразу оседают на поверхностях. В квартирах рекомендуется поддерживать уровень влажности от 30% до 60%. Оптимальное значение — 45%. Наиболее высокий уровень влажности специалисты рекомендуют поддерживать в детской комнате — 50-55%. Однако не перестарайтесь — слишком высокая влажность воздуха может спровоцировать рост плесени.

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Сократите площадь коврового покрытия

Ковры сделают любой дом более уютным. Однако такие изделия, особенно с длинным ворсом, задерживают и накапливают пыль. Поэтому не стоит застилать весь пол ковролином. Лучше ограничиться отдельными ковриками, которые легко пылесосятся.

Отдавайте предпочтение закрытым шкафам

Дверцы шкафов значительно сократят количество пыли на вещах. На открытых полках оседает намного больше пылевых частиц. К тому же при уборке многие часто ленятся и не вытирают все, что стоит на открытых полках.

Очищайте вентиляцию

Когда вентиляция забита пылью, часть ее может попадать в квартиру. Для качественной очистки шахты рекомендуется обратиться к профессиональным мастерам.