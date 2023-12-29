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Сегодня, 19:00

3 вида спорта, которые стоит попробовать в следующем году

Светлана Бутова
Автор, фитнес-инструктор, диетолог
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Триатлеты выбегают из воды
Фото istockphoto.com

Новый год — это всегда новые цели и свершения: все мы планируем прочитать новую книгу, поехать в путешествие и даже начать заниматься спортом, тем более городская инфраструктура позволяет это делать практически круглый год. Бег, велоспорт, а может быть, даже триатлон — отличные направления, которыми могут начать заниматься люди в любом возрасте и в любой точке страны. Мы собрали для вас советы экспертов, с чего начать, и подобрали лучшие локации для ежедневных тренировок.

Велоспорт

Обывателю может показаться, что велоспорт — дорогостоящее увлечение и заниматься им не по карману. Однако вовсе не обязательно тратить много средств. На начальных этапах потребуется только основная экипировка. Мы рассказали подробнее, с чего лучше начать велотренировки.

Велосипедисты.

Велоспорт может стать отличной альтернативой походу в фитнес-клуб. Езда на велосипеде помогает избавиться от лишних килограммов за счет двигательной активности. Помимо этого, кардионагрузка оказывает благотворное влияние на работу сердца, помогает предотвратить его заболевания.

Большая сеть велодорожек, построенных с применением современных битумных материалов «Газпром нефти», делает поездки на велосипеде комфортными и безопасными. Подробнее — в нашем материале.

Как начать заниматься велоспортом. Как начать заниматься велоспортом: что нужно новичку

Лыжероллеры

Впереди весна и лето, и, если вы задумываетесь над альтернативой велосипеду и роликовым конькам, выбор может упасть в сторону лыжероллеров. Катание на них представляет собой довольно активную физическую тренировку. Это позволяет работать над укреплением всего тела, ведь в процессе задействована большая часть групп мышц. Но польза катания на лыжероллерах не только в этом.

Фото istockphoto.com

Какой инвентарь необходим и с чего начать — в нашем втором обзоре.

Лыжероллеры. Лыжероллеры для новичков: с чего начать

Триатлон

Все больше поклонников в России собирает более сложная дисциплина — триатлон. Проплыть, проехать на велосипеде, пробежать определенную дистанцию — это своего рода вызов самому себе.

На первый взгляд может показаться, что подобная тренировка — изнурительная и сложная, способна лишить последних сил даже профессиональных спортсменов. Тем не менее этот вид спорта оказывает положительное влияние на здоровье за счет сочетания разных видов нагрузки.

Ноги бегунов.
Фото istockphoto.com

Мы собрали для вас локации, где можно совместить плавание, бег и веломарафон, а также советы новичкам в этом нелегком виде спорта.

Триатлон: с&nbsp;чего начать. С чего начать заниматься триатлоном

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