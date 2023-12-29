С чего начать заниматься триатлоном

Триатлон продолжает набирать популярность. Проплыть, проехать на велосипеде, пробежать определенную дистанцию — это своего рода вызов самому себе. Разбираемся, что нужно для занятий триатлоном на начальных этапах.

Польза триатлона

Триатлон — это спортивное многоборье. Дистанцию необходимо пройти тремя способами: вплавь, на велосипеде и бегом.

На первый взгляд может показаться, что подобная тренировка, изнурительная и сложная, способна лишить последних сил даже профессиональных спортсменов. Тем не менее этот вид спорта оказывает положительное влияние на здоровье за счет сочетания разных видов нагрузки.

Триатлон полезен, так как:

укрепляет мышцы всего тела;

улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

препятствует воздействию вирусной и бактериальной инфекции за счет укрепления иммунитета;

помогает снизить вес и держать его в норме;

тренирует мышечную выносливость, силу, координацию;

снижает негативное воздействие стрессовых факторов на организм.

Помимо этого, в триатлоне есть некоторые преимущества, которых нет в других видах спорта.

Чередование плавания, езды на велосипеде и бега способствует более гармоничному развитию тела, нежели каждый из этих видов в отдельности. У триатлетов одинаково хорошо развиты все группы мышц, они имеют стройную и в меру мускулистую фигуру.

Тренировка по триатлону проходит в зоне средней интенсивности. Поэтому считается, что это наиболее оптимальная нагрузка на организм.

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Триатлету точно не придется скучать. В процессе подготовки приходится преодолевать разноплановые задачи.

Триатлон благоприятно влияет не только на физическую составляющую здоровья. В процессе тренировок появляются уверенность, целеустремленность, желание добиваться результатов и не бояться трудностей.

Помимо этого, триатлон помогает распознать сигналы своего тела. Как новички, так и опытные спортсмены лучше осознают возможности и резервы организма. Триатлон учит грамотно распределять ресурсы и двигаться к намеченной цели.

Какая экипировка понадобится

Для того чтобы занятия триатлоном были эффективны и безопасны, понадобятся некоторые необходимые вещи. Список будет немаленьким — ведь тренировка состоит из трех видов спорта. И для каждого нужна экипировка.

Плавательный этап:

гидрокостюм, плавки или слитный купальник;

шапочка;

очки для плавания;

тапочки;

полотенце.

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Велоэтап:

велосипед, правильно подобранный по росту;

шлем;

очки;

перчатки;

велофонари;

велошорты;

велотрусы;

велофутболка с длинными рукавами;

непромокаемая ветровка или мембранная куртка;

ручной или напольный насос;

комплект для ремонта проколов;

кроссовки;

термобелье, шапка под шлем и теплые перчатки для холодного времени года.

Беговой этап:

удобная одежда, которая не стесняет движений и способствует нормальной терморегуляции;

беговые кроссовки;

головной убор (светлая кепка для жаркого времени года, шапка — для холодного).

С чего начать

Помимо приобретения необходимой экипировки понадобится еще учесть некоторые моменты.

Если идея заниматься триатлоном только зародилась, но есть сомнения в его безопасности для здоровья, следует проконсультироваться с врачом. Это позволит снизить риски негативных последствий физической нагрузки. Особенно этот пункт важен для новичков. В результате двигательной активности может усугубиться состояние тех, кто страдает хроническими заболеваниями. При этом бывает так, что человек и не подозревает о наличии каких-либо недугов. И они могут дать о себе знать в самый неподходящий момент, например во время тренировки. Поэтому не стоит пренебрегать консультацией специалиста на старте спортивных занятий.

Еще один важный момент — техника каждой составляющей триатлона. Отстроить ее, контролировать результаты, следовать четкому плану поможет опытный тренер.

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И пожалуй, одно из самых главных правил для новичков — не переусердствовать. Выносливость, сила, скоростные качества тренируются постепенно. Поэтому не нужно пытаться на первом же занятии сделать все и сразу. Как и в любом другом виде спорта, главное — чувство меры. Особенно это касается тех, кто только знакомится с триатлоном.

До начала тренировок следует заранее продумать, где они будут проходить. Ведь не все так просто, так как триатлон сочетает в себе несколько направлений. И если с бегом трудности едва ли могут возникнуть — важно просто подобрать подходящую одежду, обувь и покрытие дорожки, — то вот для плавания и езды на велосипеде выбрать локацию будет сложнее.

Где заниматься в России

Подготовкой любителей и профессионалов занимаются спортивные школы, клубы и секции. В них круглогодично проходят комплексные тренировки по триатлону.

Помимо этого, новички могут подобрать подходящие локации для каждого отдельного этапа триатлона с учетом не только начальной физической подготовки, но и сезона.

Как и где заниматься ездой на велосипеде — подробнее вы можете узнать в материале о велоспорте.

Здесь расскажем о тренировках по плаванию и бегу.

Велосипедные и беговые дорожки — важная часть спортивной инфраструктуры для занятий триатлоном. Для их укрепления и предотвращения появления дефектов на помощь приходит специальный цветной защитный состав, про который мы уже рассказывали ранее. Разработка — дело рук экспертов научно-исследовательского центра битумных материалов «Газпром нефти». Сегодня состав применяется на сети велодорожек в разных регионах страны, а также может использоваться и на беговых дорожках. А как мы знаем, надежная спортивная инфраструктура — залог эффективных тренировок.

Московская область

В Московской области можно тренироваться на Павшинском мосту в Красногорске — он отлично подходит и для велотренировок, и для бега.

Также большое количество парков и скверов в Москве и области подойдут для занятий бегом.

Плаванием можно заниматься в одном из бассейнов Москвы. Например, в спортивном комплексе «Лужники». Также подойдет водный стадион «Динамо». В спортивном центре «Чайка» есть бассейн под открытым небом, который подходит для тренировок в теплое время года.

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Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге и его окрестностях, как и в столице страны, довольно много мест, подходящих для пробежек: Елагин остров, набережная Невы, Марьинский парк, Щучье озеро, Приморский парк и другие. Кстати, эти же локации подойдут и для езды на велосипеде. А заняться плаванием можно в одном из бассейнов города. Например, в бассейне СКА или в одном из первых крытых бассейнов — «Юности».

Краснодар

В парке «Краснодар» можно кататься на велосипеде в определенное время (раннее утро), чтобы не мешать пешим прогулкам местных жителей и туристов. А вот заниматься бегом — в любое время работы парка. Его характерная особенность — обилие декоративной растительности. Территория парка постоянно увеличивается, а зоны вокруг — благоустраиваются. «Краснодар» считается относительно новым парком, он открылся в 2017 году. Интересный и необычный ландшафт парка радует посетителей, а многофункциональность позволяет не только совершать пешие прогулки, но и заниматься бегом.

Чистяковская роща — один из самых старых парков города, где много растений. Это место прекрасно подойдет для тренировок.

Для занятий бегом в Краснодаре найдется немало подходящих локаций. Это и вышеперечисленные парки, и дубовые аллеи рядом с жилыми комплексами, например бульвар Героев-Разведчиков.

Для плавания подойдут бассейны, которыми оснащены крупные фитнес-клубы города. Также в Краснодаре есть Центр спортивного плавания и бассейн «Динамо».

Ростов-на-Дону

Ростовская область порадует начинающих любителей триатлона наличием зон для всех этапов этого вида спорта. В Ботаническом саду, наслаждаясь тишиной и природой, можно заниматься бегом. Также для этого подойдут Левобережный парк и Щепкинский лес.

В спортивно-оздоровительном комплексе «Южный меридиан» можно заняться не только плаванием, но и другими видами спорта. «Волна» — один из крытых бассейнов в Ростове, где могут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители.

Екатеринбург

Бегать можно в парке Лесоводов России и Уктусском лесопарке. «Подкова» на набережной городского пруда — одно из самых популярных мест для пробежек в городе. Спортсменов здесь можно увидеть в любое время суток в любой день недели. Также бегуны отдают предпочтение Преображенскому парку за красоту и разнообразие тропинок.

Бассейн в СК «Калининец» имеет восемь дорожек с артезианской водой. Также бассейны есть в спортивных комплексах «Урал» и «Юность».

Фото istockphoto.com

Нижний Новгород

Парк «Швейцария» — одно из излюбленных мест нижегородских спортсменов. Также популярностью как у профессионалов, так у и новичков триатлона пользуется парк «Сормовский».

Помимо фитнес-клубов, оснащенных бассейнами, в Нижнем Новгороде есть также Дом спорта «Нижегородец» и Дворец спорта «Юность», где можно подготовиться к заплыву.

Новосибирск

На Михайловской набережной Новосибирска, подходящей для бега, прекрасный вид на реку. В парке «Березовая роща» меньше посетителей, нежели в центре города. А любителям бегать в тишине понравится парк «Сосновый бор» в лесном массиве.

Для тренировок в воде подойдет бассейн «Спартак», в нем шесть дорожек, а глубина составляет до четырех метров. Также начинающий триатлет может заняться плаванием в «Бригантине». Это один из старейших бассейнов Новосибирска, расположенный в Железнодорожном районе.

Пятигорск

В Пятигорске большое количество бесплатных уличных спортивных площадок, где можно бегать. Такие локации есть в парке Победы и в Комсомольском. А для более подготовленных спортсменов подойдет маршрут у горы Машук — это кольцевая дорога рядом с исторически известным местом дуэли Лермонтова.

Пятигорск славится своей природой и большим количеством санаторных комплексов, оснащенных бассейнами. Помимо этого, есть отдельные клубы и бассейны, где можно заниматься плаванием. Среди них крытые бассейны «Дельфин» и «Бештау».

Владивосток

Бегать во Владивостоке можно по набережной озера Юность, в Покровском парке и на стадионе «Динамо».

Бассейны «Гавань» и «Мастер Джим Олимпийский» могут подойти начинающим триатлетам. «Олимпиец» — спортивный комплекс с длиной бассейна 50 метров.

Ханты-Мансийск

Заниматься триатлоном можно даже в Югре. Например, отличная велодорожка есть в Ханты-Мансийске, в парке Бориса Лосева. Здесь применяли цветной защитный состав «Газпром нефти» для выделения покрытия. Его главное преимущество — возможность защитить дорожку от воздействия влаги, ультрафиолета.