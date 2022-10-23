Восстановительные тренировки: какие бывают, для чего нужны, как правильно проводить

Рассказываем о видах восстановительных тренировок и о том, можно ли без них обойтись спортсмену-любителю.

Что такое восстановительная тренировка

Восстановительная тренировка в широком смысле скорее оздоровительное мероприятие, чем полноценное спортивное занятие. Она призвана помочь организму преодолеть неблагоприятные последствия предшествующих тяжелых нагрузок, прежде всего нейтрализовать боль в мышцах. Вспомним школьные и вузовские занятия по физкультуре, которые обычно начинались разминкой, а заканчивались несколькими «заминочными» кругами бега по залу и упражнениями на восстановление дыхания.

Переход с бега на шаг и глубокие выдохи — простейший пример восстановительной тренировки. Забегая вперед, отметим, что для спортсменов-любителей и для адептов фитнеса замедление темпа выполнения упражнений на основном занятии способно заменить восстановительную тренировку на следующий день.