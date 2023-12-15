Что такое витамины и зачем они нужны

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Витамины — это органические соединения, которые помогают организму нормально функционировать и способствуют стабильному обмену веществ.

Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк разобрали, как принимать витамины, какие из них полезны для женщин и для мужчин, а какие микроэлементы лучше не сочетать друг с другом.

Виды витаминов

Если количество того или иного витамина достигает низшей границы, наступает авитаминоз. При переизбытке — гипервитаминоз.

Полезные органические вещества делят на две группы: жирорастворимые и водорастворимые.

Жирорастворимые витамины

Жирорастворимым необходима среда с большим содержанием жира, в противном случае они не будут работать. К ним относятся витамины групп:

А (ретинол). Крайне важен для зрения. Также влияет на состояние кожи и волос. Больше всего его в печени и рыбьем жире, а также в овощах и фруктах оранжевого цвета (батат, морковь).

D. Необходим для правильного формирования костей и зубов. Может вырабатываться в организме самостоятельно под воздействием ультрафиолета. Содержится в рыбе, рыбьем жире и молоке.

E. Важен для хорошего состояния кожи и мышц, замедляет процесс старения и снижает уровень сахара в крови. Найти его можно в молочных продуктах, сливочном и растительном масле, брокколи и шпинате.

K. Необходим для формирования костной ткани и нормальной свертываемости крови. Способен синтезироваться в кишечнике при помощи микроорганизмов. Также содержится в шпинате, бананах, авокадо, оливковом масле.

N. Поддерживает нормальную функцию щитовидной железы и нервной системы, снижает уровень холестерина и сахара, помогает выводить шлаки. Источники — субпродукты, чечевица, томаты.

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Водорастворимые витамины

Витамины, которые не входят в вышеперечисленный список, относятся к водорастворимым:

В1. Способствует усилению кровообращения. Источник — яичные желтки, грибы, морепродукты.

В2. Необходим для энергетического обмена. Крайне важен для детей в период роста. Есть в нежирном мясе, орехах, молочных продуктах и рыбе.

В3. Помогает поддержанию нервной системы, функционированию надпочечников, улучшает состояние кожи. Находится в печени, мясе птицы и кролика, молочных продуктах.

В5. Антистрессовый витамин, необходим для здоровья волос и кожи. Его много в цельных зернах, морской рыбе, яйцах.

В6. Один из важнейших витаминов для поддержания здоровья. Укрепляет иммунитет, способствует росту клеток. Содержится в таких продуктах, как почки, печень, куриное мясо, орехи, морковь.

В9 (фолиевая кислота). Помогает при анемии. Беременным крайне необходим для нормального формирования плода. Нужно есть зеленые и крахмалистые овощи, фрукты, печень.

В12. Способствует стабильному метаболизму, улучшению аппетита. Детям необходим для нормального роста. Источники — субпродукты, моллюски, сыр, рыба.

С. Важнейший антиоксидант, укрепляет сосуды и помогает при ОРВИ. Можно найти в цитрусовых, ягодах, зелени, помидорах.

Н, или В8 (инозитол). Участвует в синтезе белка, формировании клеток. Поддерживает здоровье кожи и волос, предупреждает старение. Витамина много в брокколи, лососе и шпинате.

Суточная норма витаминов

Суточная норма витаминов:

Витамин Норма* А 1-1,5 D 0,07-0,12 Е 10-15 К 0,15-0,3 N 25-50 В1 1,5-2,5 В2 1,5 В3 5-10 В5 10-12 В6 2-3 В8/Н 0,15-0,2 В9 0,2 В12 0,003 С 50-100

* Суточная норма для взрослого (мг).

Какие витамины лучше принимать

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Витамины для женщин

Прекрасная половина больше всего подвержена железодефицитной анемии — снижению уровня железа в организме, что приводит к уменьшению концентрации эритроцитов и гемоглобина в крови.

Женскими витаминами считаются:

Е. Он важен для репродуктивного здоровья женщины и будущего зачатия — необходим для созревания яйцеклетки и процесса овуляции. При его нехватке возникают проблемы с беременностью. Также он обладает антиоксидантными свойствами.

А. Защищает клетки от повреждения, предотвращает преждевременное старение, улучшает зрение, а также состояние кожи и волос.

С. Поддерживает иммунитет, крайне необходим во вторую фазу цикла и во время менструации.

D. Отличная профилактика остеопороза, которому чаще всего подвержены женщины.

В9. Важен во второй половине менструального цикла. Если произошло зачатие, полезен на протяжении первых 12 недель беременности.

В8. Участвует в поддержании физиологического баланса женских половых гормонов, способствует нормализации уровня андрогенов и пролактина в сыворотке крови. Также устраняет проявления гиперандрогении (повышенное оволосение, акне, избыток массы тела), в том числе при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ).

Витамины для мужчин

Мужчины в повседневной жизни сталкиваются с усталостью и стрессом. А если они еще занимаются спортом, то и с дополнительными физическими нагрузками, которые также влияют на организм.

Какие витамины необходимы мужчинам:

А. Принимает активное участие в выработке тестостерона. Улучшает кожу, зрение и общее самочувствие.

Группа В. Например, В1 улучшает внимание и память, В6 укрепляет нервную и иммунную системы, повышает либидо. В12 нормализует работу ЖКТ.

С. Укрепляет иммунитет, повышает устойчивость к стрессовым ситуациям.

D. Способствует укреплению мышечных тканей и костей.

Е. Препятствует появлению сердечно-сосудистых болезней, которым больше всего подвержены мужчины.

Витамины для детей

Витамины и минералы обеспечивают нормальное развитие всех органов и систем ребенка. При их дефиците он может отставать в физическом и умственном развитии.

Самым маленьким детям педиатры назначают витамин D. С одного года — моновитамины К, Д и В.

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Для правильного развития опорно-двигательного аппарата дошкольникам необходим кальций, фосфор и калий. Подросткам рекомендуются витаминно-минеральные комплексы с цинком, магнием и железом.

В какое время лучше принимать витамины

В основном прием полезных микроэлементов пересекается с приемом пищи. Во время еды в организм поступают жиры, необходимые для усвоения жирорастворимых витаминов, и жидкость — для усвоения водорастворимых витаминов.

Как правильно сочетать витамины между собой

Совместимые витамины Несочетаемые витамины А + Е А + В12 А + С А + К А + цинк В1 +В12 А + железо В1 +В6 В2 + В6 В6 +В12 В9 + С В9 +цинк В12 + В9 В12 + С В2 + цинк В12 + железо В6 + магний В12 + медь железо + С железо + кальций Е + С железо + цинк D + кальций медь + цинк Е + селен магний + кальций Р + В9 хром и железо Фото Dacharlie/www.istockphoto.com