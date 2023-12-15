Что такое витамины и зачем они нужны
Витамины — это органические соединения, которые помогают организму нормально функционировать и способствуют стабильному обмену веществ.
Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк разобрали, как принимать витамины, какие из них полезны для женщин и для мужчин, а какие микроэлементы лучше не сочетать друг с другом.
Виды витаминов
Если количество того или иного витамина достигает низшей границы, наступает авитаминоз. При переизбытке — гипервитаминоз.
Основную часть витаминов можно получить из продуктов питания, но есть и такие, которые синтезируются в организме: D, K, некоторые представители группы В.
Полезные органические вещества делят на две группы: жирорастворимые и водорастворимые.
Жирорастворимые витамины
Жирорастворимым необходима среда с большим содержанием жира, в противном случае они не будут работать. К ним относятся витамины групп:
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А (ретинол). Крайне важен для зрения. Также влияет на состояние кожи и волос. Больше всего его в печени и рыбьем жире, а также в овощах и фруктах оранжевого цвета (батат, морковь).
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D. Необходим для правильного формирования костей и зубов. Может вырабатываться в организме самостоятельно под воздействием ультрафиолета. Содержится в рыбе, рыбьем жире и молоке.
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E. Важен для хорошего состояния кожи и мышц, замедляет процесс старения и снижает уровень сахара в крови. Найти его можно в молочных продуктах, сливочном и растительном масле, брокколи и шпинате.
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K. Необходим для формирования костной ткани и нормальной свертываемости крови. Способен синтезироваться в кишечнике при помощи микроорганизмов. Также содержится в шпинате, бананах, авокадо, оливковом масле.
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N. Поддерживает нормальную функцию щитовидной железы и нервной системы, снижает уровень холестерина и сахара, помогает выводить шлаки. Источники — субпродукты, чечевица, томаты.
Водорастворимые витамины
Витамины, которые не входят в вышеперечисленный список, относятся к водорастворимым:
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В1. Способствует усилению кровообращения. Источник — яичные желтки, грибы, морепродукты.
-
В2. Необходим для энергетического обмена. Крайне важен для детей в период роста. Есть в нежирном мясе, орехах, молочных продуктах и рыбе.
-
В3. Помогает поддержанию нервной системы, функционированию надпочечников, улучшает состояние кожи. Находится в печени, мясе птицы и кролика, молочных продуктах.
-
В5. Антистрессовый витамин, необходим для здоровья волос и кожи. Его много в цельных зернах, морской рыбе, яйцах.
-
В6. Один из важнейших витаминов для поддержания здоровья. Укрепляет иммунитет, способствует росту клеток. Содержится в таких продуктах, как почки, печень, куриное мясо, орехи, морковь.
-
В9 (фолиевая кислота). Помогает при анемии. Беременным крайне необходим для нормального формирования плода. Нужно есть зеленые и крахмалистые овощи, фрукты, печень.
-
В12. Способствует стабильному метаболизму, улучшению аппетита. Детям необходим для нормального роста. Источники — субпродукты, моллюски, сыр, рыба.
-
С. Важнейший антиоксидант, укрепляет сосуды и помогает при ОРВИ. Можно найти в цитрусовых, ягодах, зелени, помидорах.
-
Н, или В8 (инозитол). Участвует в синтезе белка, формировании клеток. Поддерживает здоровье кожи и волос, предупреждает старение. Витамина много в брокколи, лососе и шпинате.
Суточная норма витаминов
Избыток витаминов — гипервитаминоз — может привести к более тяжелым последствиям для организма, чем дефицит. Поэтому перед приемом этих веществ проконсультируйтесь с врачом.
Суточная норма витаминов:
|
Витамин
|
Норма*
|
А
|
1-1,5
|
D
|
0,07-0,12
|
Е
|
10-15
|
К
|
0,15-0,3
|
N
|
25-50
|
В1
|
1,5-2,5
|
В2
|
1,5
|
В3
|
5-10
|
В5
|
10-12
|
В6
|
2-3
|
В8/Н
|
0,15-0,2
|
В9
|
0,2
|
В12
|
0,003
|
С
|
50-100
* Суточная норма для взрослого (мг).
Какие витамины лучше принимать
Чаще всего у пациентов отмечается дефицит витамина D. Особенно страдают жители Крайнего Севера. Также большинство людей склонны к дефициту витаминов группы B.
Витамины для женщин
Прекрасная половина больше всего подвержена железодефицитной анемии — снижению уровня железа в организме, что приводит к уменьшению концентрации эритроцитов и гемоглобина в крови.
Если вы часто ощущаете усталость, недостаток кислорода, одышку, быстро утомляетесь, испытываете частые головокружения, онемения и замерзание конечностей, обратитесь к врачу.
Женскими витаминами считаются:
-
Е. Он важен для репродуктивного здоровья женщины и будущего зачатия — необходим для созревания яйцеклетки и процесса овуляции. При его нехватке возникают проблемы с беременностью. Также он обладает антиоксидантными свойствами.
-
А. Защищает клетки от повреждения, предотвращает преждевременное старение, улучшает зрение, а также состояние кожи и волос.
-
С. Поддерживает иммунитет, крайне необходим во вторую фазу цикла и во время менструации.
-
D. Отличная профилактика остеопороза, которому чаще всего подвержены женщины.
-
В9. Важен во второй половине менструального цикла. Если произошло зачатие, полезен на протяжении первых 12 недель беременности.
-
В8. Участвует в поддержании физиологического баланса женских половых гормонов, способствует нормализации уровня андрогенов и пролактина в сыворотке крови. Также устраняет проявления гиперандрогении (повышенное оволосение, акне, избыток массы тела), в том числе при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ).
Витамины для мужчин
Мужчины в повседневной жизни сталкиваются с усталостью и стрессом. А если они еще занимаются спортом, то и с дополнительными физическими нагрузками, которые также влияют на организм.
Какие витамины необходимы мужчинам:
-
А. Принимает активное участие в выработке тестостерона. Улучшает кожу, зрение и общее самочувствие.
-
Группа В. Например, В1 улучшает внимание и память, В6 укрепляет нервную и иммунную системы, повышает либидо. В12 нормализует работу ЖКТ.
-
С. Укрепляет иммунитет, повышает устойчивость к стрессовым ситуациям.
-
D. Способствует укреплению мышечных тканей и костей.
-
Е. Препятствует появлению сердечно-сосудистых болезней, которым больше всего подвержены мужчины.
Мужчинам не рекомендуется употреблять витаминные комплексы с железом. Его избыток может привести к появлению проблем с сердцем и сосудами.
Витамины для детей
Витамины и минералы обеспечивают нормальное развитие всех органов и систем ребенка. При их дефиците он может отставать в физическом и умственном развитии.
Самым маленьким детям педиатры назначают витамин D. С одного года — моновитамины К, Д и В.
Для правильного развития опорно-двигательного аппарата дошкольникам необходим кальций, фосфор и калий. Подросткам рекомендуются витаминно-минеральные комплексы с цинком, магнием и железом.
Родителям на заметку: только врач может назначать витаминные комплексы и определенные витамины вашему ребенку. Самостоятельно этого делать не стоит, это опасно.
В какое время лучше принимать витамины
В основном прием полезных микроэлементов пересекается с приемом пищи. Во время еды в организм поступают жиры, необходимые для усвоения жирорастворимых витаминов, и жидкость — для усвоения водорастворимых витаминов.
Обязательно изучите инструкцию, производители всегда указывают, когда необходимо принимать витамины — после, во время или до еды.
Как правильно сочетать витамины между собой
Для определения количества того или иного витамина в организме нужно сдать анализ крови. А перед приемом — проконсультироваться с врачом. Многие витамины несовместимы друг с другом.
|
Совместимые витамины
|
Несочетаемые витамины
|
А + Е
|
А + В12
|
А + С
|
А + К
|
А + цинк
|
В1 +В12
|
А + железо
|
В1 +В6
|
В2 + В6
|
В6 +В12
|
В9 + С
|
В9 +цинк
|
В12 + В9
|
В12 + С
|
В2 + цинк
|
В12 + железо
|
В6 + магний
|
В12 + медь
|
железо + С
|
железо + кальций
|
Е + С
|
железо + цинк
|
D + кальций
|
медь + цинк
|
Е + селен
|
магний + кальций
|
Р + В9
|
хром и железо