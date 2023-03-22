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Сегодня, 20:00

3 группы витаминов, которые необходимы весной. Как их сочетать, рассказывает врач

Ольга Стрельникова
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач
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Фото Istockphoto/Khosrork

Многие наверняка слышали о весеннем авитаминозе, а кому-то не раз приходилось сталкиваться с его последствиями. Как не допустить дефицита полезных веществ в организме, рассказывает врач, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.

Как восполнить дефицит витаминов

Мода на прием витаминов и пищевых добавок с приходом весны превращается в настоящий тренд.

Но не всем нужны баночки с «волшебными» пилюлями, а в некоторых случаях они даже могут навредить здоровью. Например, при заболеваниях печени или почек, в случае беременности или аллергии на отдельные компоненты.

Далеко не все БАДы можно «есть» как конфеты, без назначения врача. В лучшем случае они не дадут результата, а вы потратите деньги. Еще существует такое понятие, как вытеснение одних витаминов или минералов переизбытком других.
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач

Лучший способ получить необходимые питательные вещества — сбалансированное питание. Но определенные витамины могут быть полезны именно в весенние месяцы. Вот некоторые из них, которых может недоставать организму после зимы.

Прибегать к применению любых БАДов и витаминов следует только после консультации со специалистом.

Витамин D

Этот витамин помогает организму усваивать кальций, поддерживать плотность и прочность костей. В зимние месяцы, когда солнечного света мало, у многих людей возникает его дефицит. Это может привести не только к хрупкости костей, но и к ослаблению иммунной системы.

Весной, когда солнца становится больше, многие уверены, что они получают достаточное количество витамина D. Но иногда даже в летние месяцы сохраняется его дефицит.

Поэтому весной добавки витамина D выступают гарантом необходимого количества этого важного вещества. Для лучшего его усвоения потребуется витамин К.
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач

Витамин С

Другое важное вещество, особо необходимое в весенний период, — витамин С. Он защищает организм от окислительного стресса (увеличивает риск онкологических и некоторых других заболеваний) и поддерживает здоровую иммунную систему. Также витамин С участвует в синтезе коллагена — белка, поддерживающего здоровье кожи, костей и соединительной ткани. Его нужно принимать не разово, а в течение дня во время каждого приема пищи, чтобы не раздражать слизистую желудка.

Весной люди, как правило, проводят больше времени на улице, подвергаясь негативному воздействию окружающей среды, токсинов. Нейтрализовать его способен витамин С.
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач
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Витамин В12

Еще одно важное для организма вещество, особенно после зимы, — витамин B12. Он помогает поддерживать здоровую нервную систему и вырабатывать эритроциты — красные кровяные тельца, которые содержат гемоглобин и помогают доставлять кислород к тканям.

От дефицита В12 нередко страдают приверженцы вегетарианской и веганской диет, поскольку этот витамин содержится преимущественно в продуктах животного происхождения.

Фото Istockphoto/Pyrosky

Как сочетать витамины

Витаминные комплексы могут оказаться менее эффективными, чем восполнение дефицитов отдельных витаминов, поскольку некоторые из них мешают друг другу усваиваться. Например:

  • витамин В1 сочетается только с витамином В5, а с остальными из этой же группы конфликтует или нейтрален;

  • витамин В12 совместим с витаминами В5 и В9, а с прочими несочетаем;

  • витамины В2 и В12 несовместимы с железом;

  • витамин С плохо сочетается с витаминами B1, B12 и медью (чем больше аскорбиновой кислоты, тем меньше меди);

  • при взаимодействии с витамином D свою активность теряет витамин Е.

Важно отметить, что не всем людям требуются витаминные добавки, а все БАДы должны приниматься под руководством врача или нутрициолога.

Несмотря на то что витамины важны, их не следует рассматривать как замену здоровому и сбалансированному рациону.
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач

Перед тем как начать принимать любые витамины или БАДы (даже указанные выше), лучше проконсультироваться с нутрициологом или лечащим врачом, а также сдать анализы на уровень витаминов.

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