3 группы витаминов, которые необходимы весной. Как их сочетать, рассказывает врач

Многие наверняка слышали о весеннем авитаминозе, а кому-то не раз приходилось сталкиваться с его последствиями. Как не допустить дефицита полезных веществ в организме, рассказывает врач, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.

Как восполнить дефицит витаминов

Мода на прием витаминов и пищевых добавок с приходом весны превращается в настоящий тренд.

Но не всем нужны баночки с «волшебными» пилюлями, а в некоторых случаях они даже могут навредить здоровью. Например, при заболеваниях печени или почек, в случае беременности или аллергии на отдельные компоненты.

Лучший способ получить необходимые питательные вещества — сбалансированное питание. Но определенные витамины могут быть полезны именно в весенние месяцы. Вот некоторые из них, которых может недоставать организму после зимы.

Прибегать к применению любых БАДов и витаминов следует только после консультации со специалистом.

Витамин D

Этот витамин помогает организму усваивать кальций, поддерживать плотность и прочность костей. В зимние месяцы, когда солнечного света мало, у многих людей возникает его дефицит. Это может привести не только к хрупкости костей, но и к ослаблению иммунной системы.

Витамин С

Другое важное вещество, особо необходимое в весенний период, — витамин С. Он защищает организм от окислительного стресса (увеличивает риск онкологических и некоторых других заболеваний) и поддерживает здоровую иммунную систему. Также витамин С участвует в синтезе коллагена — белка, поддерживающего здоровье кожи, костей и соединительной ткани. Его нужно принимать не разово, а в течение дня во время каждого приема пищи, чтобы не раздражать слизистую желудка.

Витамин В12

Еще одно важное для организма вещество, особенно после зимы, — витамин B12. Он помогает поддерживать здоровую нервную систему и вырабатывать эритроциты — красные кровяные тельца, которые содержат гемоглобин и помогают доставлять кислород к тканям.

От дефицита В12 нередко страдают приверженцы вегетарианской и веганской диет, поскольку этот витамин содержится преимущественно в продуктах животного происхождения.

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Как сочетать витамины

Витаминные комплексы могут оказаться менее эффективными, чем восполнение дефицитов отдельных витаминов, поскольку некоторые из них мешают друг другу усваиваться. Например:

витамин В1 сочетается только с витамином В5, а с остальными из этой же группы конфликтует или нейтрален;

витамин В12 совместим с витаминами В5 и В9, а с прочими несочетаем;

витамины В2 и В12 несовместимы с железом;

витамин С плохо сочетается с витаминами B1, B12 и медью (чем больше аскорбиновой кислоты, тем меньше меди);

при взаимодействии с витамином D свою активность теряет витамин Е.

Перед тем как начать принимать любые витамины или БАДы (даже указанные выше), лучше проконсультироваться с нутрициологом или лечащим врачом, а также сдать анализы на уровень витаминов.

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