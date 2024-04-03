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Вегетарианство: польза и вред, виды, влияние на организм, меню
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 07:00

11 мин.

Вегетарианство: польза и вред для здоровья

Анна Архипенко
Автор
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
Разнообразие веганской, растительной белковой пищи
Фото istockphoto.com/Aamulya
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Во всем мире с каждым годом количество вегетарианцев растет. Однако как влияет на организм отказ от мяса? Вместе с нутрициологом разобрались, стоит ли придерживаться такого рациона.

Виды вегетарианских диет

Сегодня выделяют несколько видов диет, которым свойственен отказ от мяса:

  • веганство — самая радикальная диета, отказ от всех продуктов животного происхождения (в том числе любой молочной продукции и яиц);

  • обычное вегетарианство — отказ от мяса и морепродуктов;

  • пескетарианство — отказ от мяса теплокровных (но можно рыбу);

  • лактовегетарианство — диета исключает мясо, рыбу, птицу, яйца и продукты, которые их содержат. Но можно есть молочные продукты, например молоко, сыр, йогурт и масло;

  • ово-вегетарианство — исключает мясо, птицу, морепродукты и молочные продукты, но можно есть яйца;

  • лакто-ово-вегетарианство — исключает мясо, рыбу и птицу, но разрешает молочные продукты и яйца.

Некоторые люди следуют полувегетарианской или флекситаристской диете, которая основана на растительной диете, но включает мясо, молочные продукты, яйца, птицу и рыбу в небольших количествах.

Девушка ест салат
Фото istockphoto.com/Povozniuk

Польза вегетарианства

Позитивное влияние на сердечно-сосудистую систему

При вегетарианстве улучшается состояние сердечно-сосудистой системы, так как такой рацион снижает уровень холестерина и артериальное давление.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Это может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт.

Снижение риска развития диабета

Вегетарианцы имеют меньший риск развития диабета 2-го типа.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Уменьшение риска болезней ЖКТ и улучшение пищеварения

Как указывает ВОЗ, красное мясо может вызывать рак поджелудочной железы и простаты. Сокращение этого продукта в рационе со 100 г в сутки до 25 г снижает вероятность образования рака кишечника на 25%, а полный отказ — на 35%.

Растительная пища обычно богата клетчаткой, которая способствует лучшему пищеварению и предотвращает запоры.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
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Снижение веса

Избегание животных продуктов и большое количество фруктов, овощей, орехов и зерновых помогает контролировать вес и поддерживать здоровье тела.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Вред вегетарианства

Проблемы с пищеварительной системой

При полном отказе от мяса необходимо компенсировать его другими продуктами. Чаще всего это происходит непоследовательно, и ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) не успевает перестроиться. Это приводит к сбоям в пищеварительной системе, запорам, диарее, вздутию. Врачи рекомендуют убирать мясо из рациона постепенно, компенсируя его другими белками животного происхождения (рыбой, яйцами).

Некоторые люди могут испытывать проблемы с пищеварением из-за повышенного содержания клетчатки в растительной пище.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Выше риск инсульта

Отказ от мяса повышает риск возникновения инсульта на 20%, так как вегетарианцы часто недополучают витамины и минералы, необходимые для кровообращения: железо и витамины групп В и А. Но эту проблему можно решить, добавив в рацион продукты, содержащие эти вещества: например, нут или горох.

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Проблемы с работой мозга и нервной системы

Вегетарианская диета может привести к «холиновому кризису». Холин — это питательное вещество, которое необходимо для здоровья мозга. Также в красном мясе содержится витамин В12, который связан с формированием нервной системы. Его дефицит может привести к онемению конечностей, анемии и усталости. И холин, и В12 содержатся в большом количестве в красном мясе и птице.

Однако достаточно нескольких яиц в неделю, чтобы компенсировать нехватку этих веществ. В случае веганской диеты людям следует подумать над приемом добавок.

Нарушение работы репродуктивной системы

При отказе от мяса организм испытывает нехватку определенных питательных веществ, таких как витамин B12, железо, кальций, цинк и омега-3 жирные кислоты.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Недостаток этих веществ, часто встречающийся у вегетарианцев, приводит к нарушению гормонального баланса как у мужчин, так и у женщин.

Однако все эти элементы можно получить из других продуктов. Например, среди источников жирных кислот омега-3:

  • льняное масло;
  • рапсовое масло;
  • соевое масло и продукты на основе сои, такие как тофу;
  • грецкие орехи;
  • яйца.

Если диета не исключает яйца или молочные продукты, то при грамотном расчете можно получить необходимое количество витамина B12 из них. А если диета не исключает рыбу, то оттуда можно получить необходимый запас омега-3.

Женщина готовит овощную смесь киноа
Фото istockphoto.com/Anchiy

Проблемы с кожей, волосами, ногтями

Острая нехватка белка приводит к выпадению волос и ногтей. На этот процесс еще влияет недостаток в рационе железа, витамина B и цинка.

Железо содержится в таких продуктах, как сушеные бобы и темно-зеленые листовые овощи. Но усвоить этот минерал из чисто вегетарианской диеты сложно. Вегетарианцы и веганы должны проявлять особую внимательность, чтобы получать достаточно железа.

Сложности с получением достаточного количества энергии

Некоторые люди испытывают сложности с получением достаточного количества энергии из растительной пищи. Особенно если они не учитывают свои потребности в калориях.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
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Вегетарианская диета в спорте

После активных физических нагрузок организму требуется правильное восстановление, ключевую роль в котором играет белок. Но всасываемость этого макронутриента из растительной пищи медленнее, чем из животной. Поэтому спортивные врачи рекомендуют атлетам-вегетарианцам принимать специальный веганский протеин. Он усваивается намного быстрее и легче.

Однако это касается только чистого белка. Когда человек ест мясо, вместе с ним в организм попадает также животный жир и другие вещества, что снижает уровень усвояемости. Многие бобовые и другие растения, помимо белка, содержат клетчатку. Она стимулирует процессы пищеварения.

Молодая женщина ест здоровый салат после тренировки
Фото istockphoto.com/ozgurcankaya

Сегодня есть много спортсменов — веганов и вегетарианцев, в том числе чемпионка по теннису Винус Уильямс, девятикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге и восьмикратный чемпион мира Карл Льюис, олимпийский чемпион Алексей Воевода, футболист Джермейн Дефо, триатлонист Брендан Бразье. Все они демонстрируют превосходные спортивные результаты.

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Как отказаться от мяса

Важно следить за тем, чтобы питание было сбалансированным и вы получали все необходимые питательные вещества.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

При отказе от мяса необходимо учесть несколько простых правил:

  • прежде чем резко менять свой рацион, следует пройти комплексное обследование и проконсультироваться с врачом;

  • во время беременности при неграмотной смене питания можно лишить организм многих питательных веществ, что может навредить развитию плода;

  • добавить в рацион самые разные фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Важно заменить насыщенные и трансжиры «хорошими» жирами, которые содержатся в орехах и оливковом масле.

Как пишут исследователи из Гарварда в своих рекомендациях, все еще недостаточно данных, чтобы точно сказать, как вегетарианская диета влияет на здоровье в долгосрочной перспективе. Специалисты говорят, что обычно люди с такой диетой дополнительно отказывались от курения и алкоголя и больше времени уделяли физическим упражнениям. А все это в совокупности со сбалансированным питанием сказывалось на здоровье в лучшую сторону.

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Вкусные вегетарианские рецепты

Нут с помидорами и сладким перцем

Ингредиенты:

  • нут — 150 г;

  • перец болгарский — 1 шт;

  • помидоры — 3 шт;

  • огурцы — 2 шт;

  • масло растительное — 50 мл;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • лук репчатый — 1 шт;

  • перец чили — 1 шт;

  • смесь сухих трав — 1 ст. л.;

  • карри — 1 ч. л.;

  • зеленый лук для подачи — 2 пера;

  • соль — по вкусу.

Здоровый веганский салат с нутом, помидорами, огурцами, болгарским перцем и капустой
Фото istockphoto.com/OlgaLepeshkina

Способ приготовления:

  1. Предварительно нут залить водой и оставить на ночь.

  2. Нут еще раз промыть, выложить в кастрюлю, залить водой и варить около 45-60 минут (проверить время приготовления в инструкции, указанной на упаковке). За пять минут до готовности посолить нут.

  3. Репчатый лук, болгарский перец и перец чили нарезать кубиками. Чеснок мелко порубить.

  4. В сковороде разогреть растительное масло, выложить нарезанные овощи и тушить около 10 минут.

  5. Помидоры и огурцы нарезать. Добавить в сковороду. Всыпать сухие травы, карри и посолить. Тушить около пяти минут.

  6. Выложить в сковороду сваренный нут, перемешать и тушить пять минут.

  7. Готовое блюдо украсить нарезанным зеленым луком или любой другой зеленью. По желанию подавать к нуту сметанно-чесночный соус.

Салат с киноа

Ингредиенты:

  • киноа — 2 стакана;

  • красный лук — половина луковицы;

  • сыр фета — 200 г;

  • огурец — 1 шт.;

  • помидор — 1 шт.;

  • листья салата — 80 г;

  • горчица — 1 ст. л.;

  • мед — 1 ст. л.

Здоровый органический салат
Фото istockphoto.com/bhofack2

Способ приготовления:

  1. Киноа промыть в сите, переложить в кастрюлю, добавить четыре стакана холодной воды, посолить и перемешать.

  2. Когда вода закипит, убавить огонь, накрыть кастрюлю крышкой и варить еще 15 минут, пока крупа не впитает воду.

  3. Фету нарезать мелкими кубиками, огурцы, помидоры и лук — любым удобным способом. Смешать сыр, овощи и киноа.

  4. Для заправки смешать горчицу и мед. Если мед слишком густой, добавить немного горячей воды. Заправить салат.

Мнения диетологических ассоциаций о вегетарианстве

Минздрав РФ

В 2019 году главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал в интервью, что нормально относится к вегетарианской диете. Однако врач заметил, что получить все необходимые вещества при соблюдении такого рациона очень сложно.

Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала, что питание вегетарианцев так или иначе вызывает дефицит полезных веществ. Эксперт рекомендовала консультироваться с врачами при выборе такой диеты. Также Драпкина подчеркнула, что Россия имеет особые климатогеографические условия и иной пищевой, промышленный и генетический профиль, чем многие другие страны. В настоящее время недостаточно информации для того, чтобы оценить пользу этой диеты.

Девушка с овощами
Фото istockphoto.com/Cohncentric

Роспотребнадзор

Организация пишет, что лакто-ово-вегетарианство может быть полезной диетой. Для соблюдения веганской диеты необходимо грамотное составление рациона под контролем диетологов и других врачей. А также нужно предварительное обследование для выявления возможных противопоказаний.

Популярные вопросы
Можно ли ребенку придерживаться вегетарианства?
Министерство здравоохранения РФ провело исследование, согласно которому маленькое количество полноценного белка в меню ребенка может привести к задержке роста, а низкое потребление витамина В12 — к В12-фолиево-дефицитной анемии. Если родители хотят приучить ребенка к вегетарианской диете, им обязательно нужно делать это под строгим контролем врачей.
Разрешено ли вегетарианство при беременности и грудном вскармливании?
Нутрициологи и педиатры не рекомендуют беременным и кормящим следовать веганству. Фолиевая кислота и железо, содержащиеся в мясе, очень важны для развития ребенка. Если женщина все же хочет придерживаться вегетарианства, ей важно делать это под чутким контролем врачей.
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