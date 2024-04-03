Тренировка для женщин, которая поможет улучшить форму груди: видео
Если вы мечтаете о красивой подтянутой груди, сегодняшняя наша тренировка точно для вас. Профессиональный фитнес-тренер продемонстрировала технику выполнения 13 упражнений на верхнюю часть тела. Они помогут укрепить мышечный каркас, который приподнимает грудь и корректирует ее форму.
Зачем девушке качать грудные мышцы
Часто девушки, увлекающиеся фитнесом, полностью игнорируют тренировки на верхнюю часть тела, и очень зря. Вот несколько причин, почему такие упражнения нужно обязательно включать в программу.
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Улучшится осанка
Красивая осанка способна полностью трансформировать внешний вид женщины. Сильная прямая спина не только поможет сохранить здоровье позвоночника, но и сделает вас привлекательнее и визуально стройнее.
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Улучшится внешний вид груди
Вопреки распространенному заблуждению, тренировками нельзя увеличить грудь. Но можно придать ей более эстетичный вид, ведь от состояния грудных мышц зависит степень подъема груди. Если мышцы слабые и дряблые, то грудь будет обвисать намного сильнее.
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Задействуются и другие группы мышц
Тренируя грудные мышцы, вы задействуете и спину, и кор, и пресс. Поэтому упражнения на грудь помогут всему телу стать сильнее.
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Станет проще выполнять бытовые задачи
Сделать укладку, укачать ребенка, донести пакеты с продуктами до дома — для всех этих задач необходима сильная верхняя часть тела. Чтобы рутинные действия не стали непосильной задачей, нужно тренировать верх тела.