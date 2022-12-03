Сколько пива можно выпить за футбольный матч? Разобрались вместе с диетологом
Какое количество пенного напитка реально выпить за футбольный матч и чем это чревато, разъяснил тренер, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Артем Тужиков.
Два тайма увлекательной игры по 45 минут плюс добавленное время и небольшой перерыв на бурные обсуждения в компании, не говоря уже о последующих посиделках, — пиво льется рекой.
Пиво имеет не меньше фанатов, чем футбол. И тут даже присутствует прямая взаимосвязь игры и напитка. Очередное тому доказательство — столичные власти в качестве эксперимента разрешили вернуть пиво на стадионы до конца года, впервые после запрета в 2005-м (если не считать разовые уступки в период проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018). Руководители некоторых клубов открыто заявляли, что отсутствие возможности продавать пенный напиток приносит ущерб, достигающий миллиарда рублей. Если учесть, что средняя стоимость литра пива составляет 65-80 рублей, выходит, что свыше 9,5 миллиона литров пива потребляют болельщики только одного стадиона за сезон.
Запрет на пиво на территории стадионов, введенный во время чемпионата мира по футболу этого года в Катаре, привел в ярость гостей, прибывших из разных стран. Британские болельщики даже потребовали от организаторов возмещения «морального ущерба» в размере пяти тысяч фунтов стерлингов, равного стоимости поездки, за «испорченный» праздник футбола и за запрет на продажу обожаемого ими напитка, введенный буквально за пару дней до начала мундиаля.
Отечественные любители футбола и пива не скрывают своей глубокой привязанности и открыто говорят, что за хорошую игру можно выпить и три, и пять литров, и даже больше — в зависимости от личных предпочтений, возможностей организма и кошелька.
«Сколько пива можно выпить за футбольный матч — вопрос скорее философский. Это будет зависеть от физических способностей каждого индивидуума в отдельности. И, честно говоря, результат может быть крайне неожиданным».
Сколько пива безопасно для здоровья
В этом случае важнее, наверное, не сколько, а чем чревато безмерное употребление пенного напитка.
В международном медицинском сообществе общепринятая безопасная доза алкоголя в пересчете на этиловый спирт составляет 28 г в сутки для мужчины и 14 г для женщины. Применимо к пиву это примерно 670 и 335 мл соответственно. Это количество будет безопасным.
«Такой объем напитка снижает риск кардиоваскулярных заболеваний и не оказывает негативного влияния на остальные органы, системы и даже на гормональный фон. Пиво не считается исключительно мужским напитком, и если женщина не будет превышать допустимую норму, то вреда для ее организма также не будет».
Что произойдет при злоупотреблении пивом
Пользу и вред напитка определяет его количество, а не индивидуальные качества — вкус, состав, калорийность и пр.
В долгосрочной перспективе чрезмерное употребление пива приведет к набору жировой массы. Связано это с тем, что этанол — мощный источник энергии, и организм начинает расходовать только его, «ставя на паузу» использование запаса жиров и глюкозы.
«Если одну-другую кружечку пива вы сопровождаете еще и калорийными блюдами или снеками, последует развитие ожирения, которое ведет за собой массу других проблем со здоровьем».
Обильное употребление пива увеличивает нагрузку на печень и все прочие органы и системы, особенно на гиппокамп — участок мозга, отвечающий за краткосрочную память и перевод ее в долгосрочную. Любая доза этилового спирта постепенно приводит к атрофии гиппокампа и ухудшению долгосрочной памяти. Поэтому влияние пива на мозг, даже в случае умеренного употребления, менее позитивное, чем для организма в целом.
«Чем чаще вы употребляете алкоголь, в том числе и пиво, чем выше доля этилового спирта за прием, тем хуже последствия для гиппокампа».
Кому нельзя пиво
Алкогольные напитки, пиво в их числе, нельзя употреблять (даже изредка) людям:
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не достигшим совершеннолетия;
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имеющим заболевания психики и склонным к зависимости;
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проходящим лечение и вынужденным принимать медикаменты;
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онкобольным;
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имеющим соматические заболевания (панкреатит, язвенная болезнь желудка, любые патологии печени, рефлюкс-эзофагит и пр.);
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беременным.
«Любой алкоголь — депрессант, другими словами, имеет свойства, провоцирующие депрессивные состояния после приема. Поэтому людям, имеющим проблемы с психикой, он категорически запрещен».