3 типа эмоционально нестабильных людей. От кого из них нужно держаться подальше? Отвечают специалисты

Не всегда экспрессивное выражение чувств представляет опасность.

Чем выделяется эмоционально нестабильный человек и как с ним себя вести, объяснили специалисты в области психологии Денис Федоряка, Евгений Гиберт и Елена Богатова.

Тактика взаимоотношений с эмоционально нестабильными людьми зависит от их типа.

Кто такие эмоционально нестабильные люди

Эмоционально нестабильное поведение — это психическое расстройство, характеризуемое импульсивностью на фоне постоянной смены эмоций и настроения. Первые признаки проявляются еще в детстве.

Зачастую у людей с эмоционально нестабильным поведением развивается завышенная или заниженная самооценка. Эмоции для них всегда первичны: они сначала делают, а потом думают.

Такие люди могут быть мрачными, раздражительными, всегда всем недовольными или же, напротив, впечатлительными, обладающими живым воображением и подвижностью эмоциональных уровней. Первых отличает неприязненное отношение к окружающим.

Перепады настроения вторых не опасны для окружающих, но проблем с ними не меньше. Они могут неожиданно заплакать или начать безудержно смеяться, устроить истерику по поводу и без или же вовсе замкнуться в себе.

Эмоциональная нестабильность таких людей выражается не только в переменчивости эмоций: они изменчивы, ненадежны и просто непредсказуемы во всем. Это свойство делает их нежелательными сотрудниками и создает проблемы в отношениях с противоположным полом. Им враз может надоесть только что полученная должность, к которой они очень долго шли, или отношения, которых добивались длительное время.

Но, как отмечают специалисты, все это лечится.

Какие бывают эмоционально нестабильные люди

Эмоционально нестабильных людей можно поделить на несколько типов:

люди в кризисе;

люди с неврозом;

люди с психическими расстройствами.



Каждый из них имеет свои отличительные признаки.

Такая градация облегчит понимание причин происходящего с этими людьми и позволит спрогнозировать взаимоотношения с ними. Вы будете понимать, как себя вести.

Люди в кризисе

Люди могут оказаться в кризисной ситуации по разным причинам. Может произойти внезапная утрата близкого человека, потеря имущества, финансовый крах, проблемы со здоровьем, расставание или развод. Могут сказаться тяжелые события в обществе.

Случается и личностный кризис, к примеру, по мере взросления и перехода с одного жизненного этапа на другой (переходный возраст, кризис среднего возраста — из этой серии).

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Признаками эмоционально нестабильного человека в кризисе будут:

резкое «выключение» прежних интересов;

концентрация на переживаниях и теме кризиса (сужение внимания);

ухудшение настроения вплоть до депрессии;

повышение уровня тревоги, иногда с приступами панических атак;

появление психосоматических симптомов (например, обострение язвенной болезни, гипертонии и других заболеваний).

Люди с неврозом

Состояние невроза может возникнуть у человека в связи с любой личностно важной ситуацией в его жизни или сознательной блокировкой решения какого-то вопроса, конфликта. Иногда невроз провоцируется наличием идейного или физиологического «слабого» звена внутри личности. К примеру, слабая переносимость одиночества, при которой человеку важно, чтобы возлюбленный или возлюбленная были всегда рядом.

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Признаками эмоционально нестабильного человека с неврозом будут:

тревожность, депрессивность, навязчивость, истерики и прочее;

никаких болезней не выявлено, но самочувствие говорит об обратном;

симптомы «заболевания» не уходят при применении лекарственных средств, успокоительных или постоянно заменяются новыми;

помогает разговор или решение ситуации в пользу больного неврозом.



Эмоциональная нестабильность таких людей полностью обратима — невроз лечится с помощью психотерапии. Вспомогательную роль могут играть лекарства. Близким такого человека тоже не помешает консультация психолога, чтобы понимать, как себя вести в конкретном случае.

Люди с психическими расстройствами

Они могут быть изначально склонны к подобным расстройствам, к примеру, из-за генетики, родовой травмы и т. п.

Психические расстройства могут возникнуть и из-за воздействия токсических веществ (алкоголь, наркотики). Разрушение личности и ее моральных установок может происходить из-за тяжелых психотравм. Бывает, что происходит некая ситуация, запускающая обострение или начало болезни, так называемый триггер.

Признаки эмоционально нестабильных людей с психическими расстройствами:

резкие вспышки гнева, ярости, в том числе с применением физического насилия;

отсутствие критики к своему состоянию;

асоциальные поступки (постоянное опасное вождение также входит в эту категорию);

утаивание злости и месть;

причинение самоповреждений и суицидальные поступки.



Эта категория эмоционально нестабильных людей действительно может быть опасна. Причем как для себя, так и для окружающих. Им нужна помощь, и не просто психолога, а врача-психотерапевта и психиатра.

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