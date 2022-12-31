7 правил счастливых людей. Проверьте себя по списку

Вместе с психологом разбираемся, что такое счастье и как его добиться.

Есть ли универсальный рецепт счастья или у каждого оно свое? И что делать, чтобы приблизиться к этому состоянию, выясняем вместе с психологом Аничкой Ибадовой.

Что такое счастье

Рассуждения на тему счастья и того, как его добиться, ведутся на протяжении веков. Современные психологи предположили, что счастье сочетает в себе удовлетворенность жизнью и позитивные эмоции. Это довольно субъективное понятие. Каждому человеку для того, чтобы почувствовать себя счастливым, нужно что-то особенное.

Каждый из нас счастлив по-своему. Для кого-то счастье — это заниматься любимым делом. Кто-то счастлив, имея возможность мечтать и исполнять свои мечты. А кого-то осчастливить может долгожданная встреча с близкими.

Как понять, что человек счастлив

В чем формула счастья

Ученые по сей день изучают все возможные способы, как осчастливить человечество. Они вывели формулу, которая определяет уровень счастья. По данным исследования, ощущение счастья напрямую зависит от правильной постановки задачи, ведущей к желаемой цели.

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Авторы научной работы утверждают, что счастье зависит не от хода решения определенных задач, а от их конечного результата.

Как стать счастливым человеком

Несмотря на то что универсального рецепта, подходящего абсолютно всем, не существует, есть некоторые способы стать счастливее.

Любуйтесь природой

Авторы исследования, опубликованного в научном журнале Journal of Positive Psychology, советуют обращать внимание на природу, любоваться ею. По их мнению, это вызывает ощущение счастья.

Хвалите себя за достижения

Подмечая свои достижения, пусть даже небольшие, человек становится счастливее. Осознание того, что еще одна вершина покорена, способствует выбросу гормона счастья — дофамина.

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Чаще улыбайтесь

Смех заразителен подобно зевоте. Находясь в веселой компании, можно даже не заметить, как мы тоже начинаем улыбаться.

Обнимайте близких

Теплые и душевные объятия делают нас чуточку счастливее. Конечно, физические прикосновения не всегда приветствуются и не всегда уместны. Тем не менее исследования показали, что прикосновение имеет значимую роль для человека. Особенно это важно при выражении эмоций и поддержания как романтических, так и социальных отношений.

Больше двигайтесь

Занятия йогой, кардио и силовые тренировки, бег и многое другое способствует выбросу гормона счастья. Игра в баскетбол с приятелями, конные прогулки, пробежки по парку — любое активное занятие может доставить удовольствие.

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Заботьтесь о здоровье

Различные заболевания могут вызвать не только физическое недомогание, но и психологический дискомфорт. Изменение уровня гормонов из-за каких-либо недугов способно привести к ухудшению настроения, раздражительности, чувству грусти и тоски. В таком случае необходимо выявить основную причину заболевания, лечение которого облегчит неприятные симптомы. А в идеале — заниматься профилактикой и укреплением иммунитета в долгосрочной перспективе.

Живите здесь и сейчас

Каждый день старайтесь наслаждаться жизнью, доставляя себе хотя бы небольшую радость. Жизнь состоит из множества мелочей. Пусть они складываются в мозаику счастья.