9 личностных качеств, которые гарантируют успех

Их можно развить в себе самостоятельно.

Критерии личной успешности каждый определяет самостоятельно. Карьерный специалист Борис Сысоев рассказал, какие качества стоит развивать в себе, чтобы добиться успеха в нужной области.

Какие черты характера нужны для успеха

Единого мерила успеха нет. Для одних это благополучная карьера, для других — творческая самореализация, для третьих — счастье в личной жизни и так далее. Однако во всех сферах набор качеств, ведущих к успеху, более-менее одинаков.

Дисциплинированность

Она нужна, чтобы хорошо учиться, вовремя выполнять работу, овладевать новыми навыками и т. д.

Уверенность в себе

Без нее не получится результативно выступать в суде, просить прибавку к зарплате, знакомиться с новыми людьми.

Настойчивость

Именно это качество заставляет нас не сдаваться после первой же неудачи, а повторять опыт снова и снова.

Желание учиться

Оно актуально не только для школьников и студентов. Повышение профессиональной квалификации, расширение кругозора — тоже учеба.

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Энтузиазм

Он тесно связан с мотивацией. Деятельность не приносит результата (и успеха), если выполняется без огонька.

Коммуникабельность

Черта, которую особенно стоит развивать в себе интровертам и социофобам. Если не уметь заявлять о себе, можно всю жизнь прожить непризнанным гением.

Терпение

Кавалерийский наскок помогает решить сиюминутные тактические задачи. Для стратегического успеха нужно время.

Амбициозность

Успех не придет, если нет стремления его добиться. Как известно, плох солдат, который не хочет стать генералом.

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Вера в успех, оптимизм

Совершенно очевидно, что не стоит приниматься за дело, заранее будучи уверенным в том, что ничего не получится.

Как «прокачать» качества успешного человека

Здесь всего три составляющих.

Помнить о том, что в одночасье измениться не получится

То есть одну глобальную цель нужно разбить на несколько мелких и при этом здраво оценивать свои силы. Например, если вы давно хотели научиться рисовать, осваивать мастерство нужно постепенно. Нет смысла ставить себе цель после первого же урока суметь нарисовать комикс или шарж.

Заручиться поддержкой окружающих

Иногда ближайшее окружение ведет себя по правилам ведра с крабами. То есть обесценивает стремление стать лучше, насмехается, уничижительно отзывается об успехах и т. д.

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В этом случае желательно изменить круг общения. Если это невозможно, например, когда токсичными оказываются члены семьи, нужно искать единомышленников в других местах. Например, среди коллег, в группах по интересам.

Контролировать свое психоэмоциональное состояние

Эта рекомендация вытекает из первых двух. Если работа над собой продвигается со скрипом, а родные и близкие вместо поддержки только высказывают недовольство, легко опустить руки. Делать этого не нужно. При слишком сильном давлении извне можно обратиться за помощью к психологу.

Поможет ли психолог развить «успешные» качества

Человек — сам кузнец своего счастья. Однако психолог поможет осознать необходимость перемен. Потому что некоторым, особенно тем, у кого занижена самооценка, трудно самостоятельно решиться на какие-то изменения. Они не верят, что смогут, например, получить другую квалификацию, найти новую работу и т. д. Таким людям тяжелее справляться с давлением окружающих и переносить критику.

Даже если первые шаги на пути к успеху не будут легкими, стоит попробовать их сделать. Ведь дорогу осилит идущий.