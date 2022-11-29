Что делать, чтобы не сохли губы? 4 совета врача-косметолога

Облизывать их точно не стоит. Особенно на улице.

Губы — основной элемент центрального треугольника лица, они во многом отражают его привлекательность, чувственность и выразительность.

Еще со времен Древнего Египта женщины ежедневно подкрашивали и увлажняли губы, используя при этом сульфид ртути, смешанный с животными жирами и воском. Позже, в XVI веке, в Англии стала популярна помада, изготовленная из пчелиного воска с добавлением растительных пигментов.

Кожа губ уникальна и неповторима. Она находится на стыке чувствительной слизистой ротовой полости и плотных тканей лица, которые постоянно подвергаются внешним воздействиям. Красная кайма — это место, где кожа переходит в слизистую оболочку ротовой полости. Зона, которая хорошо пропитана кровеносными сосудами, что и придает губам оттенок. В этой области много нервных окончаний (в 100 раз больше, чем на кончиках пальцев), поэтому красный край обладает высокой чувствительностью.

Почему сохнут губы

На губах нет потовых и сальных желез, поэтому у кожи промежуточной части нет функции самоувлажнения. Мы постоянно смачиваем губы слюной, даже не задумываясь об этом.

Особенности строения губ, факторы окружающей среды и физиологические механизмы, такие как непроизвольное облизывание губ на улице, могут приводить к появлению сухости и трещинам.

По данным дерматологов из Warren Alpert Medical School of Brown University, облизывание губ может быть также компенсационным механизмом при ветреной и холодной погоде. Это приносит временное облегчение, но слюна содержит пищеварительные ферменты, вредные для нежной кожи губ. Поэтому облизывание нередко приводит к развитию контактного дерматита и различных вариантов хейлита (контактный, простой, угловой, искусственный и др.), а также инфекций губ.

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Что еще влияет на состояние губ?

Перепады температур

У многих дискомфорт на губах появляется, когда нежная кожа подвергается воздействию разных температур. В особенности часто такое случается в зимнее и осеннее время, когда из дома нужно выходить на улицу, где бывает минусовая температура и сильный ветер.

Летом также стоит более осмотрительно отнестись к губам: негативно влияют ультрафиолетовые лучи, приводят к ранним признакам фотостарения области губ, таким как морщины, пигментные пятна и сухость.

Гиперчувствительность к холоду или солнечному излучению чаще диагностируется не у женщин, а у мужчин 20-60 лет.

Нехватка витаминов

Это проблема зимне-весеннего периода, когда мы питаемся менее разнообразно, нежели летом. На страже красоты губ стоят такие витамины, как витамины A, E, D и группы B (особенно B2). Нередко помимо сухости губ появляется жжение слизистой рта и языка, а на красноватой кайме губ заметны признаки шелушения и тонкие вертикальные трещинки.

Нехватка витаминов часто протекает болезненно, губы могут кровоточить.

Заболевания

Стоит обратить внимание, что зачастую сопутствующие острые и хронические заболевания могут стать причиной поражения кожи губ.

Одно из самых распространенных — это хейлит, воспалительный процесс, поражающий слизистую и кожу губ, который проявляется в виде отека, покраснения, сухости и шелушения, а иногда кровоточащих язв.

Профессиональные проблемы

Тут речь в основном о музыкантах, которые играют на духовых инструментах. Из-за долгого нахождения мундштука во рту возникает сильный зуд, сухость, боль, жжение, отеки и покраснения.

Дурные привычки

Постоянное покусывание губ, привычка держать во рту посторонние предметы (грызть карандаш или ручку) и курение также негативно влияют на состояние губ.

Лекарственные препараты

Некоторые лекарства могут вызывать ряд побочных эффектов. Например, системные препараты, содержащие высокую концентрацию витамина А, — их могут назначать при акне.

Длительный прием таких средств приводит к тому, что губы трескаются и сохнут в течение всего периода лечения.

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Как защитить пересохшие губы

Метод лечения сухости губ зависит от причины, их вызывающей.

Используйте бальзамы и защитные средства

Если губы сохнут на ветру, на жаре или на холоде, следует использовать специальные бальзамы, защищающие нежную кожу. При выборе лучше отказаться от средств, которые содержат:

ароматизаторы — мяту, ваниль, корицу и цитрусовые;

красители, которые могут вызывать раздражение и снижают защитную функцию;

ментол, фенолы и салициловую кислоту, которые дополнительно сушат губы.

Успокаивающий и защитный эффект дают бальзамы с пчелиным воском и церамидами.

Следует рассматривать бальзамы, содержащие натуральные продукты: мед, сок огурца, зеленый чай, гель из листьев алоэ вера, кокосовое масло.

Перед выходом на улице используйте гигиеническую помаду лучше с SPF-защитой — она полезна даже зимой. Также стоит использовать увлажняющие помады после еды и в течение дня.

Также можно обратиться к помощи противовоспалительных мазей, кремов и специальных масок. Это могут быть растительные масла (оливковое, облепиховое, масло жожоба), медовые, сметанные, творожные маски, а также маски из отвара семян льна, сока алоэ и пр.

Пейте больше воды

Необходимо увеличить объем выпиваемой жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма. Оптимальный вариант — стакан чистой воды утром и за полчаса до приема пищи.

Не облизывайте губы на улице

Так вы только усугубите симптомы сухости. К тому же облизывание приводит к образованию мокнущих трещинок на фоне пересушенной кожи.

Заботьтесь о здоровье зубов

Регулярно проверяйте наличие кариеса и других проблем. Устранение инфекций в полости рта — ключ к свежему дыханию и гладкой коже губ.

Если же губы сильно сохнут и никакие средства не помогают, следует обратиться ко врачу.