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Сегодня, 16:00

Что съесть, чтобы уснуть? 7 продуктов, которые полезно есть на ночь

Ната Гончар
Нутрициолог
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Фото unsplash.com
Но не перед самым сном.

Качественный сон — залог продуктивного рабочего дня и щит от проблем со здоровьем. Нехватка сна грозит депрессией, провоцирует раздражительность, переедание и скачки артериального давления, снижает работоспособность.

Рассказываем, что съесть, чтобы сон был полноценным, а утром можно было проснуться бодрым и полным энергии.

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Во-первых, чтобы быстрее уснуть и хорошо спать в течение всей ночи, не стоит есть непосредственно перед сном. Поздний прием пищи (менее чем за 2-3 часа до сна) заставит органы пищеварения работать на износ и может спровоцировать тяжесть в животе.

Лучше полноценно питаться в течение дня, а перед сном выпить травяной чай, который поможет расслабиться, успокоиться и подготовить организм ко сну.

Чтобы ночной отдых был здоровым, необходимо поддерживать уровень гормона сна в норме. Мелатонин отвечает за регуляцию сна, облегчает засыпание, корректирует биоритмы при смене часовых поясов.

Грецкие орехи можно есть на ночь. Фото unsplash.com
Фото unsplash.com

Что съесть перед сном, чтобы уснуть

Улучшить выработку и синтез гормона мелатонина помогут полезные продукты.

Свежая вишня (и кислый вишневый сок)

Это рекордсмены по содержанию гормона мелатонина (17,5 н/г на 100 г). Кроме того, в свежей вишне есть аминокислота триптофан, которая активизирует выработку мелатонина шишковидной железой.

Грецкие орехи

Улучшают сон благодаря содержанию мелатонина и магния, которые способствуют мышечной релаксации и повышению качества сна.

Молоко и молочные продукты

Содержат аминокислоту триптофан, которая необходима для выработки гормона мелатонина. Стакан теплого молока, выпитый за час до сна, помогает расслабиться и уснуть.

Куриные яйца

Богаты легкоусвояемым белком, который положительно влияет на сон. Он также помогает бороться с кислотным рефлюксом и изжогой, которые мешают спать.

Индейка

Источник белка и аминокислоты триптофан. В этом мясе содержится в 1,5 раза больше триптофана, чем в говядине, баранине и свинине.

Виноград

Природное средство против бессонницы благодаря повышенному содержанию мелатонина оказывает успокаивающее действие.

Мелатонин также содержится в буром рисе, бананах, брокколи, гранатах, свежей клубники и мяте.

Для синтеза гормона сна необходимо достаточное количество аминокислоты триптофан — она содержится в твердых сортах сыра, твороге, какао, сое, миндале, фундуке, овсяной каше и цельнозерновом хлебе.

Чай с ромашкой можно пить на ночь. Фото unsplash.com
Фото unsplash.com

Что выпить перед сном, чтобы уснуть

При нехватке мелатонина советую пить отвары трав, которые также богаты триптофаном, хорошо успокаивают и помогают заснуть:

  • ромашка оказывает успокаивающий и расслабляющий эффект, делает сон крепким, а еще антиоксиданты ромашки защищают от мигрени;

  • мелисса — эффективное средство против бессонницы, обладающее сильным успокаивающим свойством;

  • пустырник нормализует сон и эмоциональный фон, обладает накопительным эффектом;

  • шишки хмеля обыкновенного оказывают седативное действие, рекомендованы для лечения бессонницы, неврозов, при головных болях и для профилактики стрессов.

Травяной чай. Рецепты травяных чаев для расслабления (с видео)

Попробуйте добавить в ежедневное меню несколько продуктов из списка и вскоре заметите положительный результат: сон станет более глубоким, а утром будет больше сил и энергии.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днём!

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