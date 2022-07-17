5 рецептов окрошки на квасе
Где взять квас для окрошки?
Даже используя одну и ту же заправку для окрошки, к примеру квас, можно приготовить абсолютно разные блюда. Квас используют уже порядка шести-семи столетий, однако окрошке и того больше.
Для классической окрошки нужен не сладкий питьевой квас, а белый хлебный. Где его взять? Конечно, сейчас все можно приобрести в любом магазине. Но почему бы не попробовать сделать квас самим?
Для этого потребуется сухой концентрат хлебного кваса. Его тщательно растирают в эмалированной кастрюле, заливают теплой кипяченой водой и отправляют на пару-тройку часов в теплое место, укрыв натуральным, можно льняным или хлопчатобумажным, полотенцем. После процеживают, добавляют разведенные хлебные дрожжи и снова оставляют в теплом месте для брожения. Когда квас забродит, его процеживают через марлю и хранят в холодильнике.
При наличии главного ингредиента можно приниматься за выбор рецепта. Предлагаем пять на выбор.
Окрошка с говядиной на темном квасе
Для этого варианта окрошки понадобится темный газированный квас.
Ингредиенты:
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400 грамм отварной говядины
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3 вареных картофелины,
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3 вареных яйца,
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пара огурцов,
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5 штук редиса,
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зелень (укроп и зеленый лук),
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столовая ложка горчицы,
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250 грамм сметаны,
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чайная ложка соли,
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черный молотый перец по вкусу,
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1 литр темного кваса.
Говядину, яйца и картофель отдельно отварить до готовности и остудить, убрать скорлупу и кожуру.
Овощи и зелень помыть и просушить. У огурца и редиса обрезать края и хвостики.
Все ингредиенты мелко порубить кубиками, кроме яиц, лука и укропа, смешать в кастрюле. Зелень нашинковать ножом и добавить, а яйца разделить на белки (они не пригодятся в этом блюде) и желтки. Последние соединить с горчицей, тщательно перетереть, добавить пару ложек сметаны и полстакана кваса, перемешать до единой консистенции без комочков.
Добавить в кастрюлю горчично-желтковую заправку, остатки сметаны, залить квасом в зависимости от желаемой густоты, поперчить, посолить и перемешать. Для идеального вкуса желательно настоять окрошку в течение часа в холодильнике.
Быстрая окрошка с колбасой
Эта окрошка готовится действительно очень быстро и просто. Варить нужно только яйца. А пока они варятся, можно успеть покрошить остальные ингредиенты.
Ингредиенты:
-
2 литра белого кваса,
-
пара огурцов,
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450 грамм вареной колбасы,
-
4 вареных яйца,
-
2-3 веточки укропа,
-
соль, сахар, сметана по вкусу.
Все мелко рубим кубиками, смешиваем, солим, перчим, добавляем сметану и тщательно перемешиваем. Остается только залить квасом и наслаждаться превосходным вкусом любимой окрошки.
Окрошка с крабовыми палочками
Действительно необычная окрошка, которую стоит попробовать.
Ингредиенты:
-
1 литр кваса,
-
1 огурец,
-
100 грамм крабовых палочек,
-
5 штук редиса,
-
пара вареных яиц,
-
столовая ложка горчицы,
-
3 столовые ложки сметаны,
-
укроп,
-
соль, черный молотый перец по вкусу.
Овощи тщательно моем. С огурца снимаем кожуру и измельчаем кубиками. С редиса убираем хвостики и режем полукольцами.
Яйца разделяем на желтки и белки, последние крошим кубиками и смешиваем с огурцом и редисом.
Желтки пойдут на заправку. Для этого соединяем их с горчицей, измельченным укропом и тщательно разминаем. Немного подсолить и поперчить, добавить сметаны.
Все тщательно перемешать и залить квасом.
Окрошка на квасе с крапивой
Ингредиенты:
-
300 грамм крапивы,
-
1 литр кваса,
-
5 штук редиса,
-
огурец,
-
пара вареных яиц,
-
луковица,
-
укроп,
-
столовая ложка сметаны.
На крупной терке трем луковицу, огурец и редис. Яйца и укроп мелко покрошить. Листья крапивы промыть и обдать крутым кипятком, немного подержать, чтобы размягчились, и перетереть через сито. Полученное пюре добавляем к общей массе, заправляем сметаной и добавляем охлажденный квас.
Вегетарианская окрошка на квасе с грибным бульоном
Окрошка — блюдо поистине многогранное. Даже вегетарианцы могут найти уместный для себя рецепт.
Ингредиенты:
-
300 мл хлебного кваса,
-
70 грамм сушеных грибов,
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отварная свекла,
-
пара вареных картофелин,
-
свежий огурец,
-
соленый огурец,
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зелень (укроп, петрушка, зеленый лук),
-
соль, черный перец по вкусу,
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" чайная ложка хрена (приправа),
-
лимонная кислота или сок лимона,
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сметана (по желанию).
Овощи режем тонкой соломкой, картофель и свеклу режем кубиками, зелень мелко крошим.
Сухие грибы моем, заливаем водой на пару часов, после чего варим до мягкого состояния. Откинуть грибы в дуршлаг, слить жидкость, затем процедить через ситечко или марлю. Остудить.
Вареные грибы нарезать в общую массу. Добавляем хлебный квас и охлажденный грибной бульон один к одному или исходя из своих предпочтений. Добавляем хрен, солим, перчим, добавляем сок лимона и наслаждаемся вегетарианской окрошкой.