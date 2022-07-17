5 рецептов окрошки на квасе

Изначально окрошка готовилась именно на квасе. Но даже таких рецептов все равно немало. Расскажем о пяти из них.

Где взять квас для окрошки?

Даже используя одну и ту же заправку для окрошки, к примеру квас, можно приготовить абсолютно разные блюда. Квас используют уже порядка шести-семи столетий, однако окрошке и того больше.

Для классической окрошки нужен не сладкий питьевой квас, а белый хлебный. Где его взять? Конечно, сейчас все можно приобрести в любом магазине. Но почему бы не попробовать сделать квас самим?

Для этого потребуется сухой концентрат хлебного кваса. Его тщательно растирают в эмалированной кастрюле, заливают теплой кипяченой водой и отправляют на пару-тройку часов в теплое место, укрыв натуральным, можно льняным или хлопчатобумажным, полотенцем. После процеживают, добавляют разведенные хлебные дрожжи и снова оставляют в теплом месте для брожения. Когда квас забродит, его процеживают через марлю и хранят в холодильнике.

При наличии главного ингредиента можно приниматься за выбор рецепта. Предлагаем пять на выбор.

Окрошка с говядиной на темном квасе

Для этого варианта окрошки понадобится темный газированный квас.

Ингредиенты:

400 грамм отварной говядины

3 вареных картофелины,

3 вареных яйца,

пара огурцов,

5 штук редиса,

зелень (укроп и зеленый лук),

столовая ложка горчицы,

250 грамм сметаны,

чайная ложка соли,

черный молотый перец по вкусу,

1 литр темного кваса.

Говядину, яйца и картофель отдельно отварить до готовности и остудить, убрать скорлупу и кожуру.

Овощи и зелень помыть и просушить. У огурца и редиса обрезать края и хвостики.

Все ингредиенты мелко порубить кубиками, кроме яиц, лука и укропа, смешать в кастрюле. Зелень нашинковать ножом и добавить, а яйца разделить на белки (они не пригодятся в этом блюде) и желтки. Последние соединить с горчицей, тщательно перетереть, добавить пару ложек сметаны и полстакана кваса, перемешать до единой консистенции без комочков.

Добавить в кастрюлю горчично-желтковую заправку, остатки сметаны, залить квасом в зависимости от желаемой густоты, поперчить, посолить и перемешать. Для идеального вкуса желательно настоять окрошку в течение часа в холодильнике.

Колбаса. Фото Global Look Press

Быстрая окрошка с колбасой

Эта окрошка готовится действительно очень быстро и просто. Варить нужно только яйца. А пока они варятся, можно успеть покрошить остальные ингредиенты.

Ингредиенты:

2 литра белого кваса,

пара огурцов,

450 грамм вареной колбасы,

4 вареных яйца,

2-3 веточки укропа,

соль, сахар, сметана по вкусу.

Все мелко рубим кубиками, смешиваем, солим, перчим, добавляем сметану и тщательно перемешиваем. Остается только залить квасом и наслаждаться превосходным вкусом любимой окрошки.

Окрошка с крабовыми палочками

Действительно необычная окрошка, которую стоит попробовать.

Ингредиенты:

1 литр кваса,

1 огурец,

100 грамм крабовых палочек,

5 штук редиса,

пара вареных яиц,

столовая ложка горчицы,

3 столовые ложки сметаны,

укроп,

соль, черный молотый перец по вкусу.

Овощи тщательно моем. С огурца снимаем кожуру и измельчаем кубиками. С редиса убираем хвостики и режем полукольцами.

Яйца разделяем на желтки и белки, последние крошим кубиками и смешиваем с огурцом и редисом.

Желтки пойдут на заправку. Для этого соединяем их с горчицей, измельченным укропом и тщательно разминаем. Немного подсолить и поперчить, добавить сметаны.

Все тщательно перемешать и залить квасом.

Крапива. Фото Global Look Press

Окрошка на квасе с крапивой

Ингредиенты:

300 грамм крапивы,

1 литр кваса,

5 штук редиса,

огурец,

пара вареных яиц,

луковица,

укроп,

столовая ложка сметаны.

На крупной терке трем луковицу, огурец и редис. Яйца и укроп мелко покрошить. Листья крапивы промыть и обдать крутым кипятком, немного подержать, чтобы размягчились, и перетереть через сито. Полученное пюре добавляем к общей массе, заправляем сметаной и добавляем охлажденный квас.

Вегетарианская окрошка на квасе с грибным бульоном

Окрошка — блюдо поистине многогранное. Даже вегетарианцы могут найти уместный для себя рецепт.

Ингредиенты:

300 мл хлебного кваса,

70 грамм сушеных грибов,

отварная свекла,

пара вареных картофелин,

свежий огурец,

соленый огурец,

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук),

соль, черный перец по вкусу,

" чайная ложка хрена (приправа),

лимонная кислота или сок лимона,

сметана (по желанию).

Овощи режем тонкой соломкой, картофель и свеклу режем кубиками, зелень мелко крошим.

Сухие грибы моем, заливаем водой на пару часов, после чего варим до мягкого состояния. Откинуть грибы в дуршлаг, слить жидкость, затем процедить через ситечко или марлю. Остудить.

Вареные грибы нарезать в общую массу. Добавляем хлебный квас и охлажденный грибной бульон один к одному или исходя из своих предпочтений. Добавляем хрен, солим, перчим, добавляем сок лимона и наслаждаемся вегетарианской окрошкой.