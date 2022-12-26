Что было на новогоднем столе в СССР? 3 блюда, без которых не обходился советский праздник

Рассказываем, как сделать их более полезными, не нарушая традиций.

Елочные базары и запах мандаринов, витающий в воздухе, напоминают о приближении Нового года. Многие уже составляют список продуктов и думают над праздничным меню. Со времен Советского Союза новогодний стол не обходится без традиционных блюд.

Рассказываем, что готовили в СССР и чем это можно заменить сейчас, не нарушая обычаев, но сделав блюда более полезными.

Оливье

Салат оливье по праву занимает одно из главных мест на праздничном столе. Его все готовят по-разному. Кто-то добавляет отварную морковь, кто-то заменяет колбасу мясом. Сколько людей — столько и мнений, из чего он должен состоять. В этом, пожалуй, и есть прелесть оливье — у каждой хозяйки он особенный.

В этом салате удачное сочетание ингредиентов. Он довольно сытный и вполне может быть самостоятельным блюдом, а не дополнением к мясу. Но большими порциями оливье есть не стоит. В сочетании с другой калорийной пищей во время новогоднего застолья это может привести к нежелательным последствиям со стороны желудочно-кишечного тракта. К тому же майонезные салаты отражаются на фигуре. Есть их стоит в умеренных количествах.

Фото Freepik/azerbaijan_stockers

Нет необходимости отказываться от любимого многими праздничного блюда, нужно лишь немного изменить его состав.

Вместо привычной колбасы лучше добавить отварное мясо. Оно принесет больше пользы, нежели колбасные изделия, приготовленные с добавлением консервантов и красителей.

А вместо майонеза, приобретенного в магазине, лучше сделать домашний, смешав такие ингредиенты:

натуральный йогурт — 400 г;

горчица — 2 ч. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.;

соль, специи — по вкусу.

Селедка под шубой

Без салата из сельди и овощей, популярного в СССР, и сейчас не обходится новогоднее застолье. Уже давно он стал традиционным праздничным блюдом.

В состав входят овощи, полезные для здоровья кишечника. Свекла, морковь и картофель богаты витаминами и микроэлементами. В яйцах содержится витамин D.

Чтобы салат не принес неприятных последствий, нутрициолог советует, как и в случае с оливье, майонез для заправки сделать самостоятельно.

Фото Freepik/KamranAydinov

Помимо этого, лучше выбрать слабосоленую сельдь для его приготовления, так как избыток соли может вызвать отеки и повышение артериального давления.

Также вместо селедки под шубой можно приготовить закуску с рыбой.

Ингредиенты:

филе слабосоленой сельди — 2 кусочка;

ржаной хлеб — 6 ломтиков;

свекла — 1 шт.;

яйцо — 3 шт.;

творожный сыр — 2-3 ст. л.;

соль, специи — по вкусу;

красный лук — 1 шт.



Хлеб нарезать треугольниками и подсушить на раскаленной сковороде с каплей оливкового масла. Свеклу сварить, остудить и очистить. Натереть на средней терке. Яйца разрезать пополам, вынуть желток. Размять вилкой и смешать со свеклой. Добавить творожный сыр, соль и специи.

Перемешать до однородности. Распределить начинку в половинках яиц. Яйца и сельдь выложить на хлеб, украсить колечками красного лука.

Запеченная утка

Запеченное мясо птицы — удачный вариант простого и вкусного блюда. Существуют разные рецепты приготовления утки. Запечь ее можно не только с яблоками, но и с другими фруктами и ягодами. А пряные специи добавят яркий вкус и аромат. Утка, запеченная в духовке, получается с хрустящей и румяной корочкой.

Freepik/valeria_aksakova

Нутрициолог предлагает вместо утки запечь к новогоднему столу мясо индейки. Оно менее калорийное и считается диетическим. Также удачным решением будет выбор в пользу рыбы, ее тоже можно приготовить в духовке с овощами.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, вовсе не обязательно отказываться от приготовления любимых блюд на Новый год. Нужно только скорректировать привычные рецепты, заменив некоторые ингредиенты на более полезные и безопасные. Тогда после праздничного вечера останутся только яркие и теплые воспоминания.

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