Где покататься на катамаране в Москве в 2022 году

Прогулка на водном велосипеде — отличный способ сделать отдых в жару активным, но при этом не слишком утомительным и даже освежающим. Рассказываем, где в столице можно арендовать катамаран.

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САО

СВАО

ВАО

ЮВАО

ЮАО

ЮЗАО

ЦАО

Парк Горького

Прокатиться на водном велосипеде здесь можно не только вдвоем, но и в компании из четырех человек. Для этого нужно обратиться на лодочную станцию одного из прудов, Пионерского, неподалеку от главного входа, или более романтично спрятанного в глубине парка Голицинского, рядом с розарием и фонтаном.

Адрес: Крымский вал, 9Л; Крымский вал, 9 строение 17.

Стоимость: от 450 до 700 рублей.

Режим работы: с 10 до 22 часов по будням; с 10 до 23 часов по выходным.

САО

Парк «Ангарские пруды»

В распоряжении водных велосипедистов — более трех с половиной гектаров водной глади Большого Ангарского пруда. Можно захватить с собой камеру или заранее как следует зарядить смартфон — фотографы любят парк за его живописные ландшафты, которые еще интереснее смотрятся с воды.

Адрес: Улица Софьи Ковалевской, 1, строение 3.

Стоимость: 500-600 рублей.

Режим работы: с 10 до 22 часов.

СВАО

Лианозовский парк

Мини-круиз по Нижнему Лианозовскому пруду запомнится освежающими брызгами фонтана, бьющего прямо из водоема, и компанией, которую вам составят живущие здесь лебеди. Лодочная станция расположена в западной части парка, рядом со зданием администрации.

Адрес: Угличская, 13.

Стоимость: от 350 до 600 рублей.

Режим работы: с 11 до 21 часа по будням; с 10 до 22 часов по выходным.

Парк Останкино

Покрутить педали с видом сразу и на телецентр, и на телебашню, и на Храм Святой Троицы, и на музей-усадьбу «Останкино» можно на Останкинском пруду.

Адрес: Останкинский пруд.

Стоимость: 400-650 рублей.

Режим работы: с 11 до 22 часов.

Кататься на водном велосипеде можно вдвоем и в компании из четырех человек. Фото Global Look Press

ВДНХ

«Алые паруса» — так называется лодочная станция на Третьем Каменском пруду. Если вы выберете ее, прямо перед вами над водой будет возвышаться 16-метровый фонтан «Золотой Колос», струи которого достигают в высоту 25 метров. В солнечную погоду это зрелище озаряет еще и радуга.

Адрес: Проспект Мира, 119, строение 504.

Стоимость: от 650 до 950 рублей.

Режим работы: с 11 до 22 часов по будням; с 10 до 22 часов по выходным.

ВАО

Измайловский парк

Водную велопрогулку в самом большом парке Европы предлагается совершить по Круглому пруду. Вам откроется вид на созданный в 17-м веке рукотворный остров в центре водоема и на 30-метровое колесо обозрения.

Адрес: Аллея Большого круга, памятник Комсомольцам-добровольцам.

Стоимость: 550-600 рублей.

Режим работы: с 11 до 22 часов.

ЮВАО

Парк «Кузьминки»

Водная прогулка по Шибаевскому пруду с видом на усадьбу «Влахернское-Кузьминки», после которой можно подкрепиться шашлыком в кафе на открытом воздухе, — что может быть романтичнее? И спортивнее: поработал ногами — закрыл белково-углеводное окно! В дни, когда это опасно из-за погодных условий, прокат плавсредств не работает. Лучше заранее свериться с публичной страницей парка — предупреждения появляются на ней.

Адрес: Кузьминский парк, Лодочная станция на Шибаевском пруду. Ориентир — кафе «Гренки».

Стоимость: 350-600 рублей.

Режим работы: с 10 до 21 часа.

ЮАО

Музей-заповедник «Царицыно»

Арендовать катамаран можно на Верхнем, Среднем и — самый бюджетный вариант — Нижнем Царицынских прудах. Первые два водоема больше подойдут желающим насладиться архитектурным ансамблем музея-заповедника. Нижний же пруд ждет тех, кто предпочитает естественные красоты и способен оценить по достоинству, например, гнезда редких водоплавающих птиц. Обратите внимание: в понедельник прокат не работает.

Адрес: улица Дольская, 1.

Стоимость: от 350 до 1000 рублей.

Режим работы: с 11 до 21 часов по будням; с 10 до 22 часов по выходным.

ЮЗАО

Усадьба «Воронцово»

В путешествие можно отправиться от причала на берегу 4-го, самого большого из Воронцовских, пруда. Сотрудники парка сообщают: «Вокруг — ивы, тополя, клены, голубое небо, свежий воздух, наши звезды — утки! Приходите на свидание — любоваться с лодки закатом — или всей семьей — соревноваться, кто быстрее гребет».

Адрес: Воронцовский парк, дом 3.

Стоимость: от 400 до 650 рублей.

Режим работы: с 11 до 22 часов.