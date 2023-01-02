Чем занять детей разного возраста на новогодних праздниках

Идеи для активностей и дома, и на улице.

Чтобы длинные выходные не стали испытанием для всей семьи, желательно заранее продумать варианты досуга. Лучше сразу предусмотреть план Б для каждого события. Тогда плохая погода, очередь в театральную кассу и другие непредвиденные обстоятельства не будут омрачать праздники.

Досуг на улице

Активности на свежем воздухе больше всего подходят маленьким детям и младшим школьникам. Для малышей 3-5 лет можно организовать:

спокойные прогулки в парке, во время которых при желании можно слепить снеговика, сделать «снежного ангела», поиграть в «находилки» или другие игры, развивающие интеллект и внимательность;

катания с горки на санках или «ватрушке»;

посещение выставки ледяных скульптур;

районные культмассовые мероприятия, на которых можно поводить хоровод вокруг елки, сыграть в простые подвижные игры и сфотографироваться с Дедом Морозом.

Для детей от пяти лет подходят также:

игра в снежки;

катание на коньках;

катание на лыжах;

катание на лошади, олене или собачьей упряжке.

Досуг в помещении

Если на улице плохая погода или ребенок приболел, можно и дома организовать развлечения:

посмотреть новогодние мультфильмы или фильмы-сказки;

испечь пряники и расписать их глазурью (малышам больше понравится возиться с тестом, школьникам — украшать готовые изделия);

провести вечер научных игр, экспериментов и фокусов, используя инструкции из социальных сетей;

сделать поделки: вырезать снежинки, сложить оригами, смастерить открытки и т. д.

В районных библиотеках в дни каникул проводятся мастер-классы по изготовлению поделок, викторины, просмотр мультфильмов. Для ребенка 4-10 лет можно найти что-то подходящее.

Freepik/rawpixel.com

Новогодние елки и спектакли

Праздничные театральные представления подходят детям старше 5-6 лет. Для этого возраста нужно подбирать мероприятия не дольше полутора часов. Важно, чтобы ребенку было интересно событие. Любителя цирка не стоит насильно вести на ледовое шоу и наоборот. Лучше всего спросить у ребенка, чего он хочет.

Новогодние спектакли (елки) проводятся повсеместно, даже в торговых центрах. Несмотря на маркировку «0+», содержание сюжета спектаклей часто рассчитано на детей старше 10 лет. Кроме того, при большом количестве предложений есть риск нарваться на непрофессиональных актеров. Или на «новое прочтение» классической постановки типа «Щелкунчика». Чтобы не «промахнуться», желательно заранее узнать информацию об организаторе. Нелишним будет также почитать отзывы о мероприятии.

Помимо елок, которые проводятся в театрах и цирках, можно сходить с детьми:

в кино;

на творческие занятия;

на всесезонный спектакль в театр;

на выставку или в музей;

на концерт инструментальной музыки.

Freepik/zinkevych

Нужно помнить о том, что в праздники возможны скопления людей. Поэтому лучше подбирать мероприятия заблаговременно, а не в последний момент.

Досуг для подростков

Родителям разновозрастных детей приходится труднее всего. Следует заранее поинтересоваться планами подростка и не заставлять его идти на мероприятия для младшего ребенка. Если ребенок старше 13 лет хочет провести время с друзьями, а не с семьей, не стоит его в этом ограничивать.

Для подростков доступны все виды зимних развлечений: активный отдых на улице, культурные мероприятия в театрах и музеях, онлайн-активности.

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