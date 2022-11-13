3 привычки, которые вредят психике и здоровью

Они могут привести к серьезным проблемам.

Вместе с психологом и тренером по современной психосоматике Аничкой Ибадовой рассказываем о неочевидных факторах, которые способны менять состояние не в лучшую сторону.

Какие привычки негативно влияют на психику

Подавлять чувства

Пожалуй, самая распространенная привычка. Ведь многих с детства учили, что проявлять эмоции плохо. «Что люди о тебе подумают?» — говорили мамы и бабушки.

Обесценивать достижения

Осознанно умалять собственные успехи — еще одна проблема нашего времени, когда вокруг так много новой информации и людей, которые транслируют в соцсетях «успешный успех». В гонке за результатами некоторые перестают радоваться своим достижениям, считая их ничтожными и недостойными внимания.

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Жертвовать собой

Привычка быть добрым с другими во вред себе или спасать всех, кроме себя. Не призываю всех вдруг становиться злыми, меркантильными и эгоистичными. Но относиться к себе и другим нужно адекватно и честно. Почему вы хотите помочь на самом деле? Что получаете взамен? Жертвенность ради жертвенности на самом деле не нужна никому.

Чем опасны такие привычки

«На этот вопрос я отвечу как эксперт по психосоматике. Любая из этих привычек отражается со временем на организме. Ведь психика и тело прочно связаны между собой. Если не решить задачу на уровне мозга, включаются психические процессы. Если и их решить не удается — включается тело. И тут появляются различные симптомы и болезни, которые уже невозможно оставить без внимания. Решать проблему придется в любом случае, вопрос только — на каком уровне».

Как сформировать полезные привычки для здоровья психики

Пожалуй, главное — научиться лучше понимать сигналы собственного тела. Вот несколько рекомендаций, которые помогут это сделать.

Чаще хвалите себя — даже за маленькие достижения.

Идите на контакт с окружающими с интересом, честностью и открытостью.

Чаще слушайте свое тело — оно никогда не врет. Если вы чувствуете напряжение, зажатость, значит, вам некомфортно делать то, что вы делаете, или человек рядом неприятен. Важно обращать на эти «звоночки» внимание.

В целом при выборе старайтесь ориентироваться на собственные желания. Если будете честны с собой, то и места для внутреннего конфликта и напряжения не останется.