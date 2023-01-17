С какого возраста нужно начинать ходить к косметологу

Когда вы увидите первые морщины, может быть уже поздно.

Первый осознанный поход к косметологу — важный и даже немного интимный момент. Почему с ним не стоит затягивать. Когда сделать это впервые, рассказывает кандидат медицинских наук Лариса Берзегова.

По закону Российской Федерации ходить к косметологу на инъекционные и другие серьезные процедуры самостоятельно можно с 18 лет. Я настоятельно рекомендую это делать впервые именно в этом возрасте.

Кожа — это самый большой орган, покровный. Организм стареет не одинаково, а кожа получает максимально возможную агрессию от окружающей среды. Косметологи работают с людьми не по паспорту, а по клиническим показаниям. Возраст у пациента может быть 40 лет, а клинические показания — на 30. Или наоборот: в паспорте 20 лет, а показания — на 50.

За всем организмом нужно ухаживать, и кожа не исключение. Люди часто думают, что омолаживающие процедуры -- это введение филлеров или ботокса. Это заблуждение. Такие процедуры стоит называть улучшающими или бьютифицированными. Но они не имеют отношения к работе с кожей как с органом.

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Как стареет кожа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет молодостью возраст от 18 до 44 лет. Звучит прекрасно, что до 44 лет мы считаемся молодыми. Вот только коже об этом забыли сказать, ведь стареет она совсем иначе, чем остальной организм.

Как это ни парадоксально, но основная молодость кожи приходится на внутриутробное развитие. В этот период она производит биологически активные молекулы и множество собственных факторов роста и белков. Качество этих белков сильно меняется с возрастом.

Хоть нам и кажется, что в 18 лет жизнь только начинается, а морщины — это что-то из фантастического будущего. Наука указывает, что кожа уже далеко не молода даже в этом возрасте.

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Что делать

Старение кожи неизбежно, но можно делать это красиво и при этом выглядеть гораздо моложе своих сверстников. Всегда приятно, когда в паспорте написано, что вам 40, а выглядите вы на 25.

Мы можем отсрочить моменты проявления старения, которые связаны с анатомическим морфотипом. Когда пациент впервые приходит на консультацию, врач определяет его морфотип:

— мелкоморщинистый;

— усталый/постозный;

— деформационный;

— смешанный (деформационно-отечный).

Проявления старения у разных морфотипов различны. В зависимости от них врач назначает профилактическую терапию.

Сейчас очень модно повышать качество жизни, и это прекрасно. Люди, действительно, в среднем и даже пожилом возрасте выглядят не так, как наши родители, бабушки и дедушки. И чтобы максимально отложить морщины, дряблость и прочие недостатки, мы проводим различные процедуры.

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Если вы хотите отсрочить внешнюю старость, обязательно нужно играть на опережение и работать не с проявлениями, а заниматься профилактикой. Крайний возраст для первого похода к косметологу — 25 лет. После него речь уже идет не о профилактике, а о корректировке ваших проявлений.

Омолаживающие кремы, препараты, инъекции и аппараты — не только для взрослых. Это миф. Многие препараты направлены на профилактику старения, и ваш косметолог обязательно подберет подходящее вам средство.

Как понять, что мне нужны процедуры

Еще раз напомню, что врачи работают не с паспортом, в котором написан возраст, а с клиническими показаниями. Это генетические признаки, наследственность и другие особенности кожи. Все пациенты разные, и каждому нужен индивидуальный подход. Здесь поможет специалист.

Мы наследуем морфотип от своих родителей — как стареет мама, так же будет стареть дочь, но со своими нюансами, конечно. Грамотные мамы «чистят зубы каждый день», следят за собой и понимают, что за кожей надо ухаживать, а не колоть филлеры и ботокс. Такие мамы приводят дочку на консультацию, чтобы избежать проблем, с которыми они уже столкнулись сами.

Дам совет мамам, у которых дочери становятся совершеннолетними: отведите их к косметологу. Помогите сделать этот первый шаг и поддержите на первом приеме.