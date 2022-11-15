3 группы продуктов, которые ускоряют старение организма

Если не можете полностью исключить их из рациона, постарайтесь хотя бы сократить количество.

Старение — естественный процесс, который можно замедлить, если заботиться о здоровье, не забывать о физической активности и полноценно питаться.

Качество и рациональность питания напрямую влияет на окислительный стресс в организме. Окисление — нормальное явление, но если окислительные процессы начинают преобладать над восстановительными, баланс нарушается.

Дисбаланс приводит к преждевременному старению организма в целом, так как повреждает клеточные мембраны, угнетает функции иммунной системы и разрушает белковые структуры.

Несбалансированное питание с избытком углеводов, консервантов, сахара и рафинированных жиров — главная причина увеличения свободных радикалов в организме и нарушения окислительно-восстановительного баланса.

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Избыточный вес, висцеральное ожирение и нарушения углеводного обмена также повышают риск преждевременного старения.

Какие продукты ускоряют старение

Чтобы дольше сохранить здоровье и молодость, из рациона необходимо исключить три группы продуктов.

Сахар и сладости

Сахар — быстрый углевод, который нарушает работу митохондрий (энергетические станции клеток) и провоцирует хроническое воспаление, причину старения кожи и органов. Сахар медленно разрушает белок и липиды, что негативно сказывается на коже — появляются морщины, акне, воспаления. Это связано с процессом гликирования, когда сахар «засахаривает» биомолекулы, при этом повреждает коллаген, поддерживающий упругость кожи, и провоцирует образование морщин. Кроме того, избыток сахара в питании приводит к лишнему весу и ожирению.

Не забывайте, что сахар может скрываться в кетчупах и соусах, йогуртах, завтраках быстрого приготовления и злаковых батончиках. Фруктоза, патока, мальтоза и лактулоза также являются сахарами.

Трансжиры

Трансжиры есть не только в фастфуде и жареных блюдах. Они содержатся в кондитерских изделиях, маргарине, конфетах. Трансжиры ослабляют приток крови к коже, что вызывает преждевременное старение и появление морщин.

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Булочки из магазина, кроме трансжиров, содержат простые углеводы, которые заставляют митохондрии переходить на другой тип обмена веществ — это ведет к закислению вокруг клетки. Кислота накапливается в тканях, вызывая хроническое воспаление. При этом возникает спазм микрососудов. В ткани поступает меньше кислорода и питательных веществ. Все это усугубляет гипоксию (недостаток кислорода). Клетка становится вялой и недееспособной, что также говорит о развитии преждевременного старения организма.

Алкоголь

Крепкий алкоголь и коктейли — сильнейшие нейротоксины, которые провоцируют преждевременное старение мозга. При хроническом воздействии алкоголя на организм происходят дегенеративные изменения во всех системах человеческого организма.

При распаде продуктов алкоголя в коже накапливаются токсины, которые при избытке могут вызвать повреждения кожи, появление желтизны и глубоких морщин. Токсины разрушают коллаген, из-за чего снижается эластичность тканей, что провоцирует покраснение, обезвоживание и отечность.

Какие еще привычки в питании помогают сохранить молодость

Коррекцию питания следует начать с уменьшения углеводов и сахара в рационе. Затем нужно обеспечить организм достаточным количеством белка и полезных жиров, клетчаткой, витаминами и минералами.

Также рекомендуется соблюдать режим питания и стремиться к трехразовому. Старайтесь отказаться от перекусов между приемами пищи, так как они провоцируют повышение уровня инсулина в крови. Постоянные перекусы провоцируют инсулинорезистентность и, как следствие, развитие сахарного диабета — одного из главных заболеваний, связанных с преждевременным старением. При диабете старение происходит на клеточном уровне. Здоровый промежуток между приемами пищи составляет четыре часа.