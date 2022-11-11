Как есть сладости без вреда для здоровья и фигуры

Алена Денисова , эксперт FPA, нутрициолог, специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни, ответила, есть ли смысл переносить употребление сладостей на первую половину дня.

Нужно ли контролировать количество потребляемого сахара

По современным рекомендациям доля добавленного сахара должна составлять до 10% от общей калорийности рациона. Но сахар — это не только два кубика рафинада в утренней чашке кофе: он содержится в снеках, полуфабрикатах, колбасах, копченостях, соусах и даже в хлебе. Так что контролировать его количество может быть затруднительно. Дополнительная сложность заключается в том, что в составе продуктов именно сахар может быть не указан: производители хитрят и пишут про содержащиеся патоку или сироп, не раскрывая их состав.

В то же время в большинстве случаев причиной заболеваний становится не сам факт употребления сахара, — говорит Алена Денисова. Заболевания развиваются из-за сочетания таких факторов как:

— превышение суточной нормы калорий;

— потребление простых углеводов;

— гиподинамия.

Совокупность этих факторов может стать причиной проблем со здоровьем.

Последствия переедания сахара

Увеличение массы тела, риск ожирения

Продукты, содержащие сахар, особенно выпечка и кондитерские изделия, довольно часто используются в качестве перекусов, поскольку долго не портятся и не требуют особых условий хранения. При этом сладости имеют низкую питательность, поэтому, чтобы утолить голод, «сникерснуть» нужно много раз. Это неизбежно влечет превышение нормы калорий. Кроме того, можно переесть сладкого не из-за чувства голода, а из-за неумения вовремя остановиться. Иногда тяга к сладкому может вызывать психологическую зависимость, — указывает Алена Денисова.

Снижение чувствительности клеток к инсулину

Систематическое превышение нормы калорий становится причиной повреждения рецепторов клеток. Это повышает риск инсулинорезистентности и развития сахарного диабета.

Гипертония

Причиной гипертонии может быть тяжелое нарушение обмена веществ.

Сколько сладкого можно есть без вреда

Если нет проблем со здоровьем, нет необходимости полностью отказываться от сахара, — утверждает Алена Денисова. Категоричный отказ от чего-либо приведет скорее к психологическим проблемам, тяге к «запретному плоду», чем к улучшению здоровья. Запреты могут стать причиной срывов, которые заканчиваются перееданием. При этом такие срывы с каждым разом сложнее контролировать.

Употребляя сахар в умеренном количестве, нужно не забывать регулярно давать организму физическую нагрузку и не питаться дешевыми некачественными продуктами.

Стоит ли заменять сахар фруктозой

Среди адептов здорового питания популярны продукты, в том числе сладости, на фруктозе. Считается, что она менее калорийна и менее вредна для здоровья, а потому продукты с ней можно есть в неограниченных количествах. Это не более чем маркетинговый ход, так же как и надписи «диетический продукт», «без сахара». В действительности фруктоза никаких преимуществ перед обычным сахаром не имеет, а высокое ее потребление увеличивает риск развития ожирения, — подчеркивает Алена Денисова.

В какое время суток можно есть десерты

Существует миф, что быстрые углеводы и продукты, содержащие сахар, включая фрукты, надо успеть употребить до 12 часов, иначе они отложатся в жир. Но это не так, — объясняет Алена Денисова. Есть сладости можно и вечером. Самое главное — знать и соблюдать нормы калорийности рациона и необходимого количества углеводов. Иными словами, не важно, во сколько вы начнете есть торт, значение имеет только то, сколько вы его съедите.