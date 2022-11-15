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15 ноября, 16:00

Как понять, что у вас аллергия на холод? Возможно, придется сменить место жительства

Светлана Перес
Генетик, нутрициолог
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Фото unsplash.com
Покрасневшие на морозе щечки могут быть плохим признаком.

Осенне-зимний период богат не только простудными заболеваниями, активностью вирусов и снижением иммунитета. Некоторых людей в периоды пониженных температур преследует состояние, которое принято называть «холодовая аллергия» или «холодовая крапивница». Это кожная реакция, как правило на лице и руках, появляющаяся через несколько минут после того как человек побывал на морозе/холоде. На пораженной коже появляются зудящие покраснения, припухлости, а иногда даже волдыри.

Холодовая крапивница чаще всего возникает уже в детском возрасте. Фото unsplash.com
unsplash.com

Симптомы аллергии на холод

Люди с холодовой крапивницей могут испытывать очень разные симптомы:

Легкие (покраснения, опухание кожных покровов и пр.)

  • временные зудящие волдыри (крапивница) на участках кожи, подвергшихся воздействию холода + ухудшение реакции по мере нагревания кожи;

  • отек рук при хватании холодных предметов;

  • отек губ при употреблении холодной пищи и напитков.

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Тяжелые (повторная острая аллергическая реакция, холодовый шок и пр.)

  • генерализованная реакция во всем теле (анафилаксия), которая может вызвать обморок, учащенное сердцебиение, отек конечностей или туловища и шок;

  • отек языка и горла, который может затруднить дыхание;

  • падение артериального давления и потеря сознания. К этому может привести даже плавание в холодной воде.

Холодовая крапивница чаще всего возникает уже в детском возрасте. Фото unsplash.com
unsplash.com

Симптомы холодовой крапивницы появляются вскоре после того, как человек подвергся воздействию резкого перепада температуры окружающей среды или холодной воды. В сырую и ветреную погоду вспышка симптомов встречается гораздо чаще.

Почему возникает холодовая крапивница

Холодовая крапивница чаще всего возникает уже в детском возрасте, а с годами симптомы могут как усугубляться, так и становиться менее заметными. Первые симптомы в детстве очень яркие, перепутать их с чем-то почти невозможно, поэтому и диагноз, как правило, ставится очень быстро, и человек живет, уже зная о такой своей особенности организма.

В медицинском сообществе нет единого мнения о причинах, которые способствуют развитию холодовой крапивницы.

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Одна из теорий — некоторые люди имеют очень чувствительные клетки кожи из-за унаследованного признака.

Вторая теория — нарушение клеток кожи и проницаемость эпителиального слоя как следствие воздействия хронического или тяжелого воспаления, нагрузки вирусом или бактерией, грибком. В таких случаях воздействие холода, как и высоких температур, вызывает дополнительный выброс гистамина и других химических веществ в кровоток. Эти химические вещества вызывают крапивницу, а иногда и общую (системную) аллергическую реакцию.

Наиболее распространенным типом холодовой аллергии все же считают наследственный фактор, усугубляющий внешними воздействиями:

  • зона проживания;

  • токсическая нагрузка окружающей среды;

  • резкая смена климата/сезонов;

  • сопутствующие заболевания и пр.

В очень редких случаях холодовая крапивница передается «по наследству», без генетического компонента. Этот наследственный тип вызывает болезненную сыпь и гриппоподобные симптомы после воздействия не только холода, но и любых других резких внешних воздействий. Связано, как правило, это состояние с недостатком коллагена, витаминов и питательных веществ.

В очень редких случаях холодовая крапивница передается «по наследству». Фото unsplash.com
unsplash.com

Как лечить аллергию на холод

Вылечить холодовую аллергию на 100% невозможно, если она генетически обусловлена. Но, зная свои особенности, можно заранее предупредить реакцию или не допустить ее возникновения:

  • Во время начала простуды примите безрецептурный антигистаминный препарат — это предупредит резкий выброс гистамина в кровь и снизит риск возникновения крапивницы на изменение температуры тела.

  • Защитите кожу от холода или резких перепадов температуры. При очень острых состояниях можно даже рассмотреть вариант перемены места проживания.

  • Если вы собираетесь плавать, сначала окуните руку в воду и посмотрите, нет ли у вас кожной реакции.

  • Избегайте замороженных продуктов и холодных напитков, чтобы предотвратить отек горла.

  • Если вам назначена операция, заранее поговорите со своим врачом о холодовой крапивнице. Ряд препаратов может также вызывать сочетанные симптомы отечности и аллергии.

  • Проработайте обмен жиров, проследите отток желчи, обратите внимание на состояние печени, введите в ваш рацион качественное сало — жиры.

  • В холодное время года используйте на тело барсучий жир или любой другой жир диких животных — как протектор кожных покровов.

  • По возвращении с холода не нагревайте руки и лицо слишком резко, также можно использовать витамин В5 — крем д-пантенол, который поможет восстановить пострадавшие кожные участки.

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