4 главные ошибки, которые вы совершаете на выходных
Для многих выходные — синоним отдыха «как в последний раз» с вечеринками, барными турами и предрассветным караоке. Чего не стоит делать, чтобы вернуться в форму к понедельнику, рассказал кандидат медицинских наук, врач эндокринолог-диетолог проекта How to eat Олег Ирышкин.
Употреблять алкоголь на голодный желудок
Спиртное на голодный желудок может сильно навредить органам пищеварительной системы. Без еды этанол оказывает более сильное разрушающее воздействие на слизистую, а также усваивается гораздо быстрее. На следующий после вечеринки день вы можете получить отвратительное самочувствие. А в долгосрочной перспективе — такие заболевания, как язва желудка, гастрит, панкреатит и др.
Закусывать вредной едой
Увы и ах: закусывать спиртное такими вкусными и такими привычными салом, колбасой и морковью по-корейски, ради которых многие, может быть, и соглашаются вообще пить, немногим лучше, чем не закусывать вовсе.
«Жирная пряная пища вместе с алкоголем дает серьезную нагрузку на организм и может привести к обострению хронических заболеваний. Другое дело — клетчатка. Закажите большую тарелку овощей — тогда салат будет создавать объем на тарелке, и вы сможете избежать переедания».
Гнаться за количеством выпитого
Совет, оправданность которого проверена горьким опытом тысяч раскалывающихся в понедельник голов, проспанных будильников и прогулов на работе, — выбирайте один напиток на вечер.
Если хотите быть совсем уж свежи и прекрасны, количество тоже придется ограничить. Удобнее всего это делать с вином.
«Чтобы не выпить лишнего, налейте бокал вина (рекомендуемая норма для женщин — 140 мл, для мужчин — 240 мл) и растягивайте его весь вечер, смакуя. Не делайте акцент на еде и алкоголе, а уделяйте внимание общению и самой встрече».
Проводить следующий день как ни в чем не бывало
Это слишком жестоко по отношению к организму! Если уж «отпустили вожжи» на выходных, на следующий день обязательно проведите «курс реабилитации».
«Следует дать неделю организму на отдых и придерживаться щадящего питания: есть супы, пюре, паровые котлеты, рыбу и овощи. При отсутствии противопоказаний можно добавить минеральную щелочную воду. После возвращайтесь к привычному режиму питания».
Но даже при такой заботе о себе, устраивать «праздник живота» регулярно не стоит. Такие вечера скорее должны быть исключением из правил.