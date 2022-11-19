4 главные ошибки, которые вы совершаете на выходных

Именно поэтому многие так ненавидят понедельник.

Для многих выходные — синоним отдыха «как в последний раз» с вечеринками, барными турами и предрассветным караоке. Чего не стоит делать, чтобы вернуться в форму к понедельнику, рассказал кандидат медицинских наук, врач эндокринолог-диетолог проекта How to eat Олег Ирышкин.

Употреблять алкоголь на голодный желудок

Спиртное на голодный желудок может сильно навредить органам пищеварительной системы. Без еды этанол оказывает более сильное разрушающее воздействие на слизистую, а также усваивается гораздо быстрее. На следующий после вечеринки день вы можете получить отвратительное самочувствие. А в долгосрочной перспективе — такие заболевания, как язва желудка, гастрит, панкреатит и др.

Закусывать вредной едой

Увы и ах: закусывать спиртное такими вкусными и такими привычными салом, колбасой и морковью по-корейски, ради которых многие, может быть, и соглашаются вообще пить, немногим лучше, чем не закусывать вовсе.

Чипсы. Фото Unsplash Фото Unsplash

Гнаться за количеством выпитого

Совет, оправданность которого проверена горьким опытом тысяч раскалывающихся в понедельник голов, проспанных будильников и прогулов на работе, — выбирайте один напиток на вечер.

Если хотите быть совсем уж свежи и прекрасны, количество тоже придется ограничить. Удобнее всего это делать с вином.

Проводить следующий день как ни в чем не бывало

Это слишком жестоко по отношению к организму! Если уж «отпустили вожжи» на выходных, на следующий день обязательно проведите «курс реабилитации».

Усталость. Unsplash

Но даже при такой заботе о себе, устраивать «праздник живота» регулярно не стоит. Такие вечера скорее должны быть исключением из правил.