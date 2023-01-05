7 способов сжечь «праздничные» калории без особых усилий и тренировок
Зимой календарь переполнен праздничным весельем: от коктейльных вечеринок и обмена вкусными подарками до ужинов с родными за бокалом вина. Рассказываем, как не отказывать себе в веселье и одновременно сжигать потребляемые калории.
В тексте указано примерное количество калорий, которые можно потратить во время этих занятий. Калории указаны только для тех активностей, для которых их возможно рассчитать.
Сходите на праздничное шоу или ярмарку
Это надежный способ заняться кардио, а также насладиться красивыми видами сезона.
Прогулка на 1,5 км может сжечь около 100 ккал. Обратите внимание, что это число в конечном счете зависит от вашего веса и темпа, с которым вы идете. Чем быстрее и чаще вы будете ходить, тем больше калорий вы сожжете!
Покатайтесь на лыжах или походите на снегоступах
Не обязательно посещать зимние курорты, чтобы покататься на лыжах. Достаточно выбраться в ближайший к дому лесок. Учитывая, что лыжников не так уж и мало, будьте уверены, что в вашем лесу будет уже готовая тропа.
Во многих городах есть профессиональные лыжные трассы, устроенные на небольших холмах или искусственных склонах. Беговые лыжи и прогулки на снегоступах могут сжигать около 472 ккал в час, а горные лыжи сжигают около 354 ккал в час.
Покатайтесь на коньках
Предпочитаете больше катки? В новогодние праздники там царит особая атмосфера. Зашнуруйте коньки и рассчитывайте сжечь около 419 ккал за один час. Только не забудьте укутаться с головы до ног в самую теплую зимнюю одежду, чтобы не замерзнуть и не обморозиться.
Покатайтесь на ватрушках
Тюбинги, блины, ватрушки, таблетки — какие еще названия вы знаете? Лучший отдых с шумной компанией или семьей — это катание на тюбингах-ватрушках! Если вы еще не пробовали такой способ времяпрепровождения, вам может показаться, что ничего сложного в этом нет — садитесь и катитесь. А как насчет того, чтобы вернуться обратно в гору вместе с ватрушкой? Хорошее настроение, положительные эмоции и большие энергозатраты гарантированы.
Отправляйтесь за праздничными покупками
Это еще один интересный способ получить солидную дозу кардио. Поднимитесь на новый уровень, припарковав машину подальше, неся сумки в руках вместо тележки, пользуясь лестницей вместо подъема по эскалатору.
Устройте битву снежками
Приготовьтесь бегать, прыгать и бросать, потому что пришло время старого доброго зимнего веселья, которое вызовет у вас невероятную ностальгию: битва снежками! Собираете ли вы группу друзей или членов семьи, сейчас самое время выйти на улицу и поиграть.
Слепите снеговика
Лепку снеговика, безусловно, можно считать упражнением. Никто ведь не забыл, как это делается? Чтобы скатать три больших снежных шара и украсить новогоднего друга, требуются усилия. Это зимнее занятие улучшит физическую форму и поможет растопить калории от лишних новогодних салатов и рождественских пряников, которыми вы баловались.
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