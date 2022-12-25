5 важных причин для похудения. Дело вовсе не в красоте
Почему необходимо избавляться от лишних килограммов, рассказали тренер, диетолог Артем Тужиков и кандидат медицинских наук, пластический хирург Илья Алмазов. Стройная фигура — не единственный и далеко не главный бонус.
Улучшается общее состояние здоровья
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире более миллиарда человек имеют лишний вес. В России порядка 30% населения трудоспособного возраста страдают ожирением, а еще 25% имеют избыточную массу тела.
Как бы в современном обществе ни продвигалась тема бодипозитива, это не отменяет тот факт, что ожирение неразрывно связано с проблемами здоровья. Лишний вес приводит к таким патологиям, как:
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инсулинорезистентность и сахарный диабет;
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повышенное давление;
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повышенный холестерин и атеросклероз;
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ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт;
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синдром апноэ во сне (временная остановка дыхания);
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онкологические заболевания;
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болезни опорно-двигательного аппарата;
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проблемы репродуктивной системы.
Поэтому планомерное грамотное избавление от лишнего веса значительно улучшит все физические показатели. Главное — избегать экстренных диет и голодовки, изнурительных тренировок в зале и прочих процедур, обещающих мгновенное похудение.
В рамках одного из международных исследований 3,5 млн мужчин и женщин без сердечно-сосудистых заболеваний, но с так называемым метаболически здоровым ожирением (количество жировой ткани превышает норму лишь на 15% и не оказывает пагубного влияния на здоровье) находились под наблюдением в течение пяти лет. За это время было отмечено:
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развитие диабета — у 6%;
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появление гипертонии — у 11%;
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аномальные показатели липидов (жиров) в крови — у 12% (приближающиеся ишемия, инсульт, инфаркт, тромбоз и прочие заболевания сердечно-сосудистой системы).
В долгосрочной перспективе у людей с ожирением по сравнению с теми, чей вес в норме, вероятность развития ишемической болезни сердца на 50% выше, а риск инсульта и сердечной недостаточности — на 7%.
Вместе с лишними килограммами:
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уйдут отеки;
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уменьшится нагрузка на сердце, сосуды, позвоночник и суставы;
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наладится метаболизм, работа желудочно-кишечного тракта и гормональный фон;
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улучшится самочувствие.
Снижается риск онкологических заболеваний
Планомерное похудение не только улучшит базовые показатели здоровья, но и защитит от развития онкологических заболеваний.
В 2018 году крупнейшая в мире независимая организация по исследованию рака Canser Research UK опубликовала исследование, доказывающее, что ожирение — одна из наиболее частых причин развития онкологии наряду с курением. При этом исполнительный директор организации Мишель Митчелл отметила, что уровень курения падает, а ожирения растет. Вместе с этим растут и показатели онкологических заболеваний.
По информации Canser Research UK, в Великобритании избыточный вес становится причиной рака кишечника в 1900 случаях за год (больше, чем курение). Ожирение вызывает рак почек чаще, чем курение, на 1400 случаев в год, рак яичников — на 460, печени — на 180.
Жировая ткань — полноценный орган и важная часть эндокринной системы. Помимо защитной и энергетической функций, он вырабатывает некоторые гормоны: эстроген, лептин, резистин, а также особые белки-цитокины, такие как фактор некроза опухоли-альфа, которые уничтожают опухолевые клетки.
Эти белки способствуют гибели раковых клеток, но только когда количество жира находится в норме и жировая ткань как часть эндокринной системы функционирует должным образом. Как только вес выходит за пределы нормы, в ее функциях происходит сбой, возникают воспалительные процессы. Незамедлительно следует реакция со стороны иммунной системы, в процессе которой возникают мутации в ДНК. Они и становятся причиной онкологии.
Поэтому избавляясь от лишних килограммов, вы снижаете риск развития различных видов рака.
Увеличивается продолжительность и качество жизни
Эта причина для похудения логично вытекает из первых двух. Улучшив все показатели здоровья, снизив вероятность возникновения смертельно опасных онкологических и других заболеваний, вы продлеваете свою жизнь и качественно ее улучшаете.
Правда сурова — лишний процент жировой ткани укорачивает жизнь. В год от ишемии умирает около 9 млн человек, от инсульта — 7 млн, от приобретенного сахарного диабета — 2 млн. Ожирение в разы ускоряет развитие этих заболеваний.
Расставаясь с лишними килограммами, вы в прямом смысле облегчаете себе жизнь. Появляется физическая легкость, желание и возможность быть активным.
Долгая физическая активность и работоспособность невозможна, если человек имеет избыточную массу тела. Если мы обратим внимание на долго живущих селебрити, они, как правило, не имеют лишнего веса. Например, Клинту Иствуду 93 года, он активный и худой. Из российских звезд я бы выделил Валерия Кипелова, который в свои 64 года также достаточно активный, со сцены выглядит совсем молодым, ощущение, что время на нем остановилось.
Налаживается личная жизнь
Избавившись от лишнего веса, став более активным и уверенным в себе, человек обретает и либидо. Благодаря нормализовавшемуся гормональному фону (как отмечалось ранее, жировая ткань — это часть эндокринной системы), качество интимной жизни улучшается, а ее продолжительность увеличивается.
У мужчин, страдающих лишним весом, в том числе с так называемыми пивными животиками, жир вырабатывает эстрогены. Из-за их большого количества мужчина становится более апатичным, пассивным и вялым в жизни и на работе. В интимной близости также наблюдаются проблемы из-за снижения либидо и потенции.
Появляется уверенность в себе
Вместе с активностью появляется уверенность в себе и желание двигаться вперед, достигать намеченных целей. Более активных людей мы подсознательно приравниваем к здоровым, а зачастую и успешным.
После операции по уменьшению желудка пациенты теряют 30-50% веса. Убрав оставшиеся излишки кожи, я вижу, как люди полностью меняют образ жизни, обновляют гардероб. Некоторые даже пересаживаются на другие автомобили — спорткары, которые раньше позволить себе не могли из-за маленького сиденья.
Похудение стимулирует этих людей приходить в фитнес-зал — они уже мотивированы поддерживать результат.
Люди успешные и популярные следят за своим внешним видом и здоровьем. Наличие или отсутствие лишнего веса играет в этом немалую роль. Яркий тому пример — изрядно постройневшие в свое время Полина Гагарина и Светлана Ходченкова, для которых, несмотря на талант, символом успеха и популярности стала стройность. Вячеслав Манучаров, к примеру, в студенческие годы при росте 181 см весил порядка 135 кг. Избавление более чем от 50 из них открыло ему двери к новым ролям и проектам.
Безусловно, похудение влияет на самооценку. Это отражается как на карьере, так и на взаимоотношениях с коллегами. Когда живешь в городских джунглях, где нужно добиваться успеха, приходится быть более активным и здоровым — избыточная масса этому явно не способствует.
У древних греков был термин калокагатия — дословно переводится как «нравственная красота». Согласно ему, физически красивый, пропорционально сложенный человек соотносился с нравственно красивым, соответствующим социально-политическому идеалу. Физически неразвитых или безобразных считали асоциальными и отрицательными во всех смыслах личностями.