Какие алкогольные напитки можно и нельзя пить в жару?

Список алкогольных напитков, которые категорически не рекомендуется пить.

В жаркую погоду мы испытываем сильную нагрузку, которую алкоголь может увеличить в несколько раз. Кроме того, что организм отдает много сил на охлаждение тела, ему приходится бороться еще и с интоксикацией и дополнительной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Есть напитки, которые врачи разрешают употреблять в жару в небольшом количестве, но есть и такие, которые категорически не рекомендуется пить. Расскажем о них.

Пиво крепостью 5% и более

Один из самых популярных напитков в летнее время также входит в число самых опасных для употребления в жару. Дело в том, что из-за обильного потоотделения организм теряет много жидкости, объем которой необходимо восполнять чистой водой. Пиво же, наоборот, способствует вымыванию жидкости из клеток и ее задерживанию в межклеточном пространстве. Это не приводит к полному обезвоживанию организма, но сильно затрудняет метаболические процессы. К тому же пиво имеет сильный мочегонный эффект, что также не очень хорошо для водного баланса организма в жару. Если же вы все-таки решили утолить жажду этим напитком, то стоит делать это в вечернее время и в небольшом количестве.

Сидр

Сидр. Фото Global Look Press

Несмотря на то что сидр не относится к крепким алкогольным напиткам, он может иметь опасное влияние на организм в жару. Дело в том, что за счет газов, находящихся в напитке, он слишком быстро всасывается в желудке. В таком случае опьянение происходит не постепенно, а резко. Что может повлечь множество других проблем. Например, симптомы опьянения могут сделать симптомы теплового удара менее заметными из-за своей схожести.

Шампанское

Этот напиток находится в списке запретов по той же причине, что и сидр, — быстрое всасывание в желудке из-за наличия углекислоты, то есть газов. В случае если вы выпили данный напиток в жару, то позаботьтесь о том, чтобы не быть голодным, это поможет чуть замедлить темпы опьянения. Также не употребляйте шампанское с другими напитками, чтобы не усугубить ситуацию.

Водка

Этот крепкий напиток в России является самым популярным среди алкогольных. Однако это не является показателем, что он безопасен для употребления в жаркое время. Употребление водки, как и другого алкогольного напитка, тоже усилит выработку мочи и впоследствии приведет к обезвоживанию. При употреблении 1 грамма чистого спирта организму приходится вырабатывать около 10 грамм мочи, забирая для этого необходимую воду из клеток. Это реакция на попадание токсинов, от которых необходимо избавиться. Также водка усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Виски

Еще один крепкий алкогольный напиток, который имеет практически то же самое влияние на организм, что и водка, — повышение кровяного давления, усиление нагрузки на сердечно-сосудистую систему и обезвоживание. Вообще попадание крепких спиртных напитков сначала вызывает расширение сосудов, а затем их резкое сужение. Популярное сочетание виски с колой также вредно в жару, несмотря на заблуждение, что разбавленный алкоголь лучше. На самом деле, сладкие газированные напитки также повышают давление, что не снижает нагрузку, а удваивает ее.

Коньяк

Коньяк. Фото Global Look Press

Алкоголь, который по крепости и калорийности имеет совпадение с водкой, да и в целом влияет на организм так же. Он вызывает спазм сосудов и за счет мочегонного действия приводит к обезвоживанию. Употреблять его разрешается только вечером в сочетании с насыщенной пищей и в объеме не более 30 грамм.

Крепленые вина — портвейн, херес и др

Легкие и малоферментированные сорта вин могут употребляться в жару, как отмечают врачи. При этом они советуют разбавлять их минеральной или обычной водой, чтобы усилить эффект утоления жажды. Крепленые же вина будут только усиливать эту жажду и давать большую нагрузку на организм, ту же, что и другие крепкие алкогольные напитки вроде водки и виски. К тому же данные напитки в сочетании с другими факторами могут спровоцировать аллергию.

Белое вино

Этот напиток употреблять в жару врачи разрешают, но, конечно, в небольших количествах. Для большей безопасности и хорошего утоления жажды его можно разбавить водой. В отличие от красного в белом вине меньше красителей, танинов, сахаров и множества других веществ.

Физзы

Физзы. Фото Global Look Press

Это напитки, основу которых составляет газированная вода или содовая. В жару они хороши тем, что процент алкоголя, который в них содержится, не так пагубно влияет на организм и нагрузка, которая в любом случае существует, оказывается сильно меньше той, которую дают крепкие алкогольные напитки.

Несмотря на то что существуют алкогольные напитки, менее опасные для употребления в жару, от них лучше отказаться вовсе. Изнуряющая жара и так заставляет наш организм работать в усиленном режиме, так что будет полезно облегчить ему задачу, употребляя для утоления жажды и восстановления водного баланса чистую воду.