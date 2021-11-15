ЗОЖник со стажем: как актер Дмитрий Харатьян отказался от вредных привычек

История артиста, который живет спортом.

Российский актер театра и кино, звезда фильма «Гардемарины» Дмитрий Харатьян уже много лет ведет здоровый образ жизни. Расскажем, что подтолкнуло его к такому решению.

Жизнь с ЗОЖ

Дмитрий Харатьян — народный артист РФ, лучший актер СССР 1990 и 1991 годов. На протяжении своей карьеры снялся в более чем восьмидесяти фильмах. Сейчас он регулярно выступает в роли телеведущего на федеральных каналах. Ему 61 год, и, глядя на него, в это просто не верится. Все потому, что актер находится в прекрасной физической форме. В чем его секрет? Ответ очевиден — в здоровом образе жизни.

Дмитрий правильно питается и занимается спортом. Из физической активности артист отдал предпочтение плаванию, теннису и футболу. Его супруга Марина стала активно заниматься спортом вместе с ним.

«Просто в 33 года понял, что начинаю разваливаться. Я стал толстеть, плохо выглядел — понял, что надо восстанавливаться. Начал с большого тенниса. Играл по два-три раза в неделю», — признался Харатьян.

Дмитрий Харатьян (справа). Фото titanium.lv

Харатьяна часто можно увидеть на футбольном поле, он активно принимает участие в любительских турнирах. И играет он хорошо — научился еще в школьные годы.

«Когда я играл в фильме «Зеленый фургон», мой герой Володя Патрикеев, по сценарию серьезно увлекался футболом. Поэтому игровые навыки очень помогли во время съемок. Кстати, в 90-е годы меня пригласили в футбольный клуб звезд эстрады России «Старко», — рассказывал Дмитрий в интервью.

На поле он отдается полностью. Так, в прошлом году во время матча между «Росич-Старко», где играют известные люди, и командой медиков «АнтиCOVID-19» Дмитрий получил серьезную травму ноги в борьбе за мяч. Он упал на газон и не смог самостоятельно подняться. Его унесли с поля врачи на носилках.

Дмитрий Харатьян.

А еще он активный футбольный болельщик.

«Прежде всего я телеболельщик. На стадионы не хожу. А перед экраном, конечно, переживаю, прыгаю, кричу, срываю голос. В общем, веду себя как обычный рядовой болельщик. В детстве во всех видах спорта болел только за «Спартак». Ну а сегодня болею и переживаю за сборную России. Причем тоже во всех видах спорта».

Активная жизнь и занятия спортом помогают ему оставаться в прекрасной форме и выглядеть намного моложе своих лет. Поклонники даже подозревали, что их кумир сделал пластическую операцию, а именно блефаропластику нижних век (удаление жировых грыж), а также подтяжку лица. Сам Харатьян отрицает это.

«Пластику я не делал, это все гены! И никаких косметических процедур, хотя со временем, может, и пригодятся. Главное — устранить сбои внутри, если устаешь, то и плохо выглядишь», — признался он.

Также Дмитрий любит ходить в баню и на массаж. Актер рекомендует высыпаться, питаться умеренно и позитивно мыслить.

Дмитрий Харатьян.

Что побудило Харатьяна к ЗОЖ?

Сейчас Харатьян ведет шоу на телевидении, снимается в кино и продюсирует. Его жизнь полна ярких красок, а все благодаря тому, что он ведет здоровый образ жизни. Однако так было не всегда. После пика популярности Харатьян исчез с экранов и театральных сцен. У Дмитрия был не самый лучший период в жизни, и он стал много выпивать.

Как признался сам артист, он впал в депрессию, а в кровати мог провести весь день. Из-за частой выпивки спиртных напитков, он стал плохо выглядеть, набрал лишние килограммы, но самое страшное — несколько раз попадал в ДТП, находясь в нетрезвом состоянии за рулем. Это и стало для него звоночком. Уже несколько лет он не пьет спиртные напитки, а в 42-летнем возрасте Харатьян еще и бросил курить.

Врач-нарколог Игорь Лазарев отметил правильность решения актера добавить в свою жизнь много спорта.

«После интенсивной тренировки происходит выброс гормонов, человек получает удовольствие, эндорфины, адреналин, что в общем положительно влияет и дает разгрузку.

На начальном этапе борьбы с пристрастием к алкоголю всегда переводят человека из химической зависимости, от которой он погибает, в физическую. Однако дальше надо стараться свой диапазон и адаптацию в социуме расширять. Должны быть и гармоничные занятия спортом, и личная жизнь (семья, отношения с друзьями, хобби), и работа. У Харатьяна как раз так.

Что касается внешнего вида Дмитрия, то отказ от алкоголя действительно сильно влияет на образ. Многие замечают изменения в себе уже через месяц после полного отказа от спиртного. А отеки вообще проходят достаточно быстро, в течение первой недели. Затем постепенно восстанавливается сон, исчезает тревога, проходят депрессивные состояния, улучшается состояние кожи и все остальное. И люди достаточно быстро могут понять, чего трезвость стоит и что с ней расставаться не надо».