Как спорт влияет на мозг?

Все о влиянии физической активности на головной мозг.

Занятия спортом не только помогают поддерживать себя в форме, но также влияют на работу головного мозга. Все это происходит из-за того, что при физической активности увеличивается частота сердцебиения и к мозгу активно приливает кровь. А еще чем чаще и глубже человек дышит, тем больше кислорода поступает в кровоток. Это способствует образованию нервных клеток в головном мозге, которые как раз и отвечают за нашу память и мышление. Но главное — благодаря активным занятиям спортом мозг увеличивается в объеме. Разбираемся подробнее, как физические упражнения влияют на наш мозг.

Спорт и мозг: взаимосвязь

Строение головного мозга.

До начала 1960-х годов считалось, что нейроны в головном мозге не восстанавливаются после повреждения. Сейчас же известно, что нейрогенез (образование новых нейронов) происходит и у человека, и у животных. И один из способов образования новых нейронов — занятия аэробикой.

Важно, что кровообращение в головном мозге улучшается не только во время физической активности, но и в другое время, если только человек занимается регулярно. Именно поэтому у профессиональных спортсменов и многолетних любителей спорта сердечно-сосудистая система и сердце отдают больше крови за каждый удар. А вот если вы перестаете часто заниматься, то эффект быстро теряется.

Специалисты из Медицинской школы Бостонского университета заявляют, что регулярная физическая активность помогает предотвратить снижение когнитивных функций мозга и деменцию. По результатам исследований выяснилось, что люди, ведущие активный образ жизни, имеют более низкие метаболические и сосудистые факторы риска, что позволяет мозгу стареть в здоровом ключе. При этом ученые не могут конкретно определить уровень активности, которая была бы оптимальна для профилактики деменции.

Если же физическую активность соединить с соблюдением диеты или правильным питанием, то результаты будут еще лучше. Это отмечается в исследовании Американской академии неврологии.

Учитывая данные исследований, можно сделать вывод, что занятия спортом:

— улучшают память;

— увеличивают объем мозга;

— увеличивают концентрацию внимания;

— развивают дивергентное мышление (метод творческого мышления, применяемый обычно для решения проблем и задач);

— облегчают когнитивные расстройства;

— борются с депрессией;

— улучшают зрение;

— улучшают слух и другое.

Функциональные зоны головного мозга.

Спорт и борьба со стрессом

Ученые из Гарвардского университета утверждают, что пробежка или спортивная ходьба значительно снижает риск развития депрессии почти на 30%, а при легкой форме этого заболевания физическая активность помогает убрать многие симптомы.

«Наше исследование показало, что любой вид движения может способствовать предотвращению депрессии. Станьте мастером кроссфита только для того, чтобы увидеть пользу. Даже ходьба, растяжка, подъем по лестнице, мытье посуды положительно сказывается на вашем настроении», — заявил автор этого исследования, клинический и научный сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана Кармель Чой.

Не зря при нервных расстройствах или для борьбы с паническими атаками пациентам рекомендуют регулярные занятия спортом. Вы даже сами наверняка замечали, что после тренировок у вас улучшается настроение.

Все это происходит из-за того, что во время физической активности увеличивается выработка дофамина (нейромедиатор, гормон счастья), серотонина (нейромедиатор, играющий ключевую роль в регуляции настроения, циклов сна и бодрствования) и эндорфинов (группа химических соединений, дающих чувство радости и действующих как болеутоляющее).

Благодаря физической активности вырабатываются и эндоканнабиноиды (нейромедиаторные молекулы, которые воздействуют на нейроны различных нервных центров). Именно они вызывают у человека эйфорию и снижают уровень тревожности.

Регулярные занятия также положительно влияют на сон.

Какой вид спорта лучше для мозга?

Любые аэробные занятия, бег, танцы (зумба) стимулируют развитие и разветвление нейронных отростков. Плавание, помимо того что повышает циркуляцию крови по всему телу и укрепляет мышцы шеи и плечевого пояса, также снижает напряжение глазных мышц. При погружении в воду вы тренируете сосуды, которые снабжают кровью головной мозг. Плавание также помогает восстановиться после стресса и формировать нейронные связи в мозгу.

Бег помогает лучше соображать и концентрироваться. 30-минутная пробежка ускоряет реагирование головного мозга на стимулы внешнего мира. Благодаря велотренажеру или велотренировке вы также сможете увеличить уровень глутаминовой и гамма-аминомасляной кислот в мозге, которые отвечают за способность к запоминанию информации. Такие тренировки помогут вам не только улучшить интеллект, но улучшить зрительное и слуховое восприятие.

Что касается силовых тренировок, то они также полезны для нашего мозга. Такие занятия стимулируют работу префронтальной коры головного мозга, отвечающей за комплексное мышление. Именно оно помогает работать в режиме многозадачности. Тренировки с отягощениями, занятия на тренажерах и кроссфит отлично подойдут для профилактики когнитивных нарушений и нейтрализации умеренных возрастных когнитивных расстройств.

Командные виды спорта (футбол, хоккей, волейбол и другие) способствуют развитию аналитического мышления и быстроты реакции. При игре в настольный и большой теннис моментально меняется фокус, что также полезно для мозга.

А вот тем, у кого есть проблемы с нарушениями зрения, не рекомендуется заниматься очень интенсивными видами спорта, где есть еще и резкие движения. Это, например, разные виды единоборств, прыжки, бокс и прочее.

Так что многие ошибочно полагают, что спортсмены — те люди, которые не отличаются большим умом. Занимайтесь спортом, и вы будете не только в отличной форме, но и заставите ваш мозг лучше работать!