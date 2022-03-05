Куда поехать: 5 мест, где можно отдохнуть в России в марте

«СЭ» собрал топ-5 мест в России, где можно отдохнуть в марте 2022 года

Рассказываем, в какие места можно улететь, чтобы отвлечься от происходящего.

Сделали для вас путеводитель с лучшими 5 местами для отдыха в России в марте 2022 года. Там, где получится расслабиться и забыть на время о текущих заботах.

Содержание статьи Скрыть Калининград

Сочи

Карелия

Байкал

Казань

Калининград

Кафедральный собор в Калининграде. Фото Global Look Press

Калининград удивительным образом сочетает в себе европейскую и российскую культуру. На побережье Балтийского моря можно встретить советские многоэтажки и здания средневековой эпохи немецкого стиля. При этом на территории города можно встретить старинные пивные, заповедники, парки, соборы, дворцы и санаторные лечебницы. Погода в Калининграде в марте ожидается от +2 до +9 градусов Цельсия с редкими осадками и облачностью.

Что стоит посетить в Калининграде: Куршская коса, Кафедральный собор, Рыбная деревня, Бранденбургские ворота, Музей Мирового океана.

Что привезти из Калининграда из сувениров: янтарь, рыбу, сыр, марципан.

Стоимость билетов туда-обратно в Калининград в марте (из Москвы): от 4 до 11 тысяч рублей.

Стоимость отеля на одного человека на 7 дней в марте (минимальная цена): около 16 тысяч рублей.

Сочи

Красная Поляна. Фото Global Look Press

После Олимпиады-2014 Сочи преобразился до неузнаваемости. Весной отдых здесь в разы дешевле, чем в бурный летний сезон. В этот период начинается цветение, за которым вы сможете наблюдать вживую в дендрариях. Красивые каньоны, рощи, озера, горные массивы в сочетании с новейшими спортивными комплексами и шикарными отелями по небольшой цене. Погода в Сочи в марте от +6 до +12 градусов Цельсия.

Что стоит посетить в Сочи: Олимпийский парк Сочи, сочинский дендрарий, горнолыжный курорт Роза Хутор, парк культуры и отдыха «Ривьера», Агурские водопады, поющие фонтаны в Олимпийском парке.

Что привезти из Сочи из сувениров: изделия из самшита, сыры, соки, бастурму, рыбу, аджику.

Стоимость билетов туда-обратно в Сочи в марте (из Москвы): от 6 до 12 тысяч рублей.

Стоимость отеля на 7 дней в марте (минимальная цена): около 13-16 тысяч рублей.

Карелия

Карелия. pexels.com

Невероятной красоты природа встретит вас в Карелии. Большое количество заповедных территорий, горные каньоны, реки, леса и многое другое. В лесах Карелии обитают самые разные и редкие животные. Здесь вы можете покататься в собачьих упряжках или покормить оленей. Любителям горных лыж обязательно стоит посетить местные курортные комплексы. Отдельное внимание советуем обратить на Онежскую набережную города Петрозаводска. Погода в Карелии варьируется в марте от -6 до +3 градусов Цельсия.

Что стоит посетить в Карелии: Кижи, Валаам, Лахденпохья, водопад Кивач, горный парк «Рускеала», Музыкальный театр Республики Карелия.

Что привезти из Карелии из сувениров: поделки из карельской березы, украшения, вышивку, карельский бальзам, варенье, рыбу, иван-чай.

Стоимость билетов туда-обратно в Карелию в марте (из Москвы): от 5 до 11 тысяч рублей.

Стоимость отеля в Карелии на 7 дней (минимальная цена): около 15-20 тысяч рублей.

Байкал

Озеро Байкал. Фото Global Look Press

Байкал в начале весны создан для любителей активного отдыха. Если вам нестрашны дожди и сильный ветер, то ожидайте награду в качестве чистейшего воздуха и уникальных по красоте природных объектов. Сюда необходимо ехать поклонникам рыбалки и горных лыж. Байкал идеально подойдет, чтобы на время забыть о городской суете и разгрузить голову. Погода здесь в марте от -9 до +3 градусов Цельсия.

Что стоит посетить на Байкале: остров Ольхон, озеро Байкал, Листвянку, Тункинскую долину, Аршан.

Что привезти из Байкала из сувениров: сибирский чай, байкальский омуль, кедровые орехи, амулеты, ювелирные изделия, шоколад.

Стоимость билетов туда-обратно на Байкал в марте (из Москвы): от 14 до 19 тысяч рублей.

Стоимость отеля на Байкале на 7 дней (минимальная цена): от 7 до 19 тысяч рублей.

Казань

Мечеть Кул Шариф. Фото AFP

В Казани вы познакомитесь с неповторимой татарской культурой. Оцените по достоинству вкусную местную кухню (недорогую): эчпочмак, кыстыбый или тутырму. Побываете в знаменитом Казанском кремле и прогуляетесь по жизнерадостной улице Баумана. На машине можно доехать до Свияжска — это город на острове, про который писал Пушкин, древнего Болгара с домонгольской архитектурой или Раифского монастыря в заповедном лесу. Погода в Казани в марте от -4 до +2 градусов Цельсия.

Что стоит посетить в Казани: Казанский кремль, улица Баумана, Кремлевская набережная, центр семьи «Казан», мечеть Кул Шариф, Дворец Земледельцев.

Что привезти из Казани из сувениров: сладости (чак-чак), украшения, посуда, косметика, шербет, бальзамы, чаи.

Стоимость билетов туда-обратно в Казань в марте (из Москвы): от 7 до 9 тысяч рублей.

Стоимость отеля в Казани на 7 дней (минимальная цена): от 13 до 18 тысяч рублей.