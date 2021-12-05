Где покататься на горных и беговых лыжах в Москве и Подмосковье?

Склоны и трассы для катания на горных и беговых лыжах в Москве и Подмосковье.

С наступлением зимней погоды и первых заморозков любители спорта и активного образа жизни достают лыжи. Расскажем, где лучшие склоны и трассы для катания на горных и беговых лыжах в столице и ближайшем Подмосковье. Берите на заметку!

Где покататься на горных лыжах в Москве и Подмосковье?

ГК «Воробьевы Горы»

ГК «Воробьевы Горы». Фото Instagram

На Воробьевых горах рядом с Москвой-рекой находится одно из самых известных и старейших горнолыжных мест столицы. Здесь функционируют три трассы (до 230 метров), пять подъемников. Перепад высот — 45 м. При этом один из склонов является учебным. ГК имеет сертификат FIS.

Также тут регулярно проходят официальные соревнования, перед посещением проверяйте график работы на сайте.

Снежного покрова в «Воробьевых Горах» всегда достаточно, так как используется искусственный снег. Ну, а приятным бонусом, является панорамный вид на Москву-реку и столицу.

Ближайшее метро: «Воробьевы горы»

Спортивный комплекс «КАНТ»

В СК «КАНТ» 11 склонов (3550 м). Также функционируют девять учебных спусков с постепенным усложнением и 55 м перепада высот. Каждая трасса оснащена подъемниками (включая и беби-лифт).

Склоны искусственно оснежаются и готовятся специальными машинами.

Все трассы освещаются. Для начинающих даже есть горнолыжный тренажер. Он позволяет отточить и понять технику катания в различных условиях: от бугров до леденистого склона.

Спортивный комплекс «КАНТ». Фото kant-sport.ru

Ближайшее метро: «Нагорная»

Горнолыжный комплекс «Лата Трэк»

Зимой в спортивном комплексе «Лата Трэк» работает горнолыжная база. Здесь есть четыре трассы протяженностью от 180 до 350 метров (одна учебная), тюбинговый склон и восемь подъемников. Перепад высот составляет от 12 до 60 м.

Горнолыжный комплекс «Лата Трэк». Фото Instagram

В 2022 году планируется закончить строительство горнолыжного трамплина К-75, на верхнем уровне которого разместится смотровая площадка с видом на Москву.

На территории работает всесезонная горнолыжная школа «Новая лига», которая научит кататься и детей, и взрослых. В «Лата Трэк» можно покататься на сноубордах, тюбингах и беговых лыжах.

ГК «Лата Трэк» работает ежедневно.

Ближайшее метро: «Крылатское»

Горнолыжный курорт «Сорочаны»

ГК «Сорочаны» располагается в 49 км от МКАД (д. Курово). Это экологически чистая зона, которую в народе называют подмосковной Швейцарией.

Горнолыжный курорт «Сорочаны». Фото sorochany.ru

На горе высотой 225 м функционируют 10 освещенных трасс (от 200 до 1050 м), кресельные подъемники и подъемники без приспособлений, а также отдельные для детей. Перепад высот — от 40 до 90 м.

Также есть горки для тюбингов и каток.

Адрес: Дмитровский район, д. Курово, д. 68

Горнолыжный комплекс «Снеж.ком»

Горнолыжный комплекс «Снеж.ком». Фото ski.ru

В Красногорске находится уникальный крытый комплекс для катания на лыжах — «Снеж.ком». Он принимает гостей и зимой и летом, так как находится под крышей. Искусственный покров здесь около 100 см, а температура воздуха держится примерно минус 5-7°C. Длина склона составляет 365 м, а перепад высот — 65 м.

Функционирует в «Снеж.ком» один склон, но имеется три подъемника и парк с трамплинами. Также есть каток, зона для пейнтбола и фитнес-центр.

Ближайшее метро: «Мякинино» (г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 4)

ГК «Узкое» («Севастопольский проспект»)

ГК «Узкое». Фото skipedia.ru

Небольшой, но известный ГК «Узкое» имеет три трассы 200 м и три подъемника, включая беби-лифт. Перепад высот — 40 м.

При минимальных осадках прибегают к искусственному снегу. Склоны освещены, чтобы комфортно было кататься в темное время.

Эти склоны отлично подойдут для неопытных лыжников или детей. На учебной трассе имеются и страховочные тросы. В комплексе «Узкое» есть услуги инструктора, а также работает прокат инвентаря.

Ближайшее метро: «Ясенево»

Комплекс «Лисья гора»

Комплекс «Лисья гора». Фото foxrock.su

В подмосковном городе Балашихе (7 км от МКАД) на берегу реки Пехорки находится ГК «Лисья гора». Тут имеется пять склонов протяженностью от 80 до 400 м. Перепад высот — 95 м. Отдельно выделено место для обучения детей.

В «Лисьей горе» функционирует особая технология освещения, которая позволяет кататься в любое время суток. Здесь вы можете не только взять в прокат оборудование, но и отремонтировать свой инвентарь.

Адрес: г. Балашиха, Леоновское шоссе

СК «Ново-Переделкино»

СК «Ново-Переделкино». Фото foursquare.com

На западе Москвы в СК «Ново-Переделкино» регулярно проходят официальные соревнования по горным лыжам, сноубордингу и фристайлу. Гостям предоставлены три трассы (общий размер — 200 м), перепад высот — 50 м. Для новичков имеется отдельная зона. Функционируют четыре подъемника, включая беби-лифт.

При небольших осадках используют искусственное оснежение. Склоны готовятся ратраком.

Также в «Ново-Переделкино» работают горка для тюбингов, эстакада для прыжков на воздушную подушку и крупнейший в Москве сноупарк с хафпайпом.

Ближайшее метро: «Солнцево»

ГК «Куркино»

ГК «Куркино». Фото vk.com/rgsh_moscow

Недалеко от реки Сходни располагается горнолыжный комплекс «Куркино» (200 м) с двумя освещенными горнолыжными трассами, одна из которых предназначена для начинающих. Перепад высот — 40 м. Также имеются две канатные дороги и беби-лифт.

Сезон катания начинается в ноябре и заканчивается в марте. А еще здесь круглый год учат детей кататься на горных лыжах.

Ближайшая остановка: «Ландышевая улица» (Куркинское шоссе)

Где покататься в Москве на беговых лыжах?

На классических и коньковых лыжах можно покататься во многих московских парках. Главное, чтобы позволяли погодные условия.

· парк «Сокольники» (16 трасс общей протяженностью 45 км, имеется прокат);

· Царицыно (пять лыжных трасс общей протяженностью 28 км, имеется прокат);

· Коломенское (две трассы, одна из них 5 км, имеется прокат только для взрослых);

· Филевский парк (три лыжни от 1 до 5 км, имеется прокат);

· Мещерский парк (трассы 1,3 и 5 км, есть туристический маршрут, имеется прокат);

· парк Горького (несколько трасс — самая длинная 3,8 км, имеется прокат);

· парк 850-летия Москвы (лыжня 8 км, имеется прокат);

· Одинцовский парк им. Ларисы Лазутиной (трассы 3, 6 и 10 км, имеется прокат);

· парк Олимпийской деревни (профессиональные трассы 3 и 5 км, имеется прокат);

· парк Северное Тушино (три лыжные трассы, имеется прокат);

· Тимирязевский лес (ровная трасса, проката нет);

· парк Покровское-Стрешнево (лыжня 5 км, проката нет);

· усадьба Воронцово (трасса 2,5 км, есть детская трасса 0,5 км, проката нет);

· парк Митино (круговая трасса 3 км, проката нет);

· Измайловский парк (несколько видов лыжни, проката нет) и др.