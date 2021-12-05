Где покататься на горных и беговых лыжах в Москве и Подмосковье?
С наступлением зимней погоды и первых заморозков любители спорта и активного образа жизни достают лыжи. Расскажем, где лучшие склоны и трассы для катания на горных и беговых лыжах в столице и ближайшем Подмосковье. Берите на заметку!
Где покататься на горных лыжах в Москве и Подмосковье?
ГК «Воробьевы Горы»
На Воробьевых горах рядом с Москвой-рекой находится одно из самых известных и старейших горнолыжных мест столицы. Здесь функционируют три трассы (до 230 метров), пять подъемников. Перепад высот — 45 м. При этом один из склонов является учебным. ГК имеет сертификат FIS.
Также тут регулярно проходят официальные соревнования, перед посещением проверяйте график работы на сайте.
Снежного покрова в «Воробьевых Горах» всегда достаточно, так как используется искусственный снег. Ну, а приятным бонусом, является панорамный вид на Москву-реку и столицу.
Ближайшее метро: «Воробьевы горы»
Спортивный комплекс «КАНТ»
В СК «КАНТ» 11 склонов (3550 м). Также функционируют девять учебных спусков с постепенным усложнением и 55 м перепада высот. Каждая трасса оснащена подъемниками (включая и беби-лифт).
Склоны искусственно оснежаются и готовятся специальными машинами.
Все трассы освещаются. Для начинающих даже есть горнолыжный тренажер. Он позволяет отточить и понять технику катания в различных условиях: от бугров до леденистого склона.
Ближайшее метро: «Нагорная»
Горнолыжный комплекс «Лата Трэк»
Зимой в спортивном комплексе «Лата Трэк» работает горнолыжная база. Здесь есть четыре трассы протяженностью от 180 до 350 метров (одна учебная), тюбинговый склон и восемь подъемников. Перепад высот составляет от 12 до 60 м.
В 2022 году планируется закончить строительство горнолыжного трамплина К-75, на верхнем уровне которого разместится смотровая площадка с видом на Москву.
На территории работает всесезонная горнолыжная школа «Новая лига», которая научит кататься и детей, и взрослых. В «Лата Трэк» можно покататься на сноубордах, тюбингах и беговых лыжах.
ГК «Лата Трэк» работает ежедневно.
Ближайшее метро: «Крылатское»
Горнолыжный курорт «Сорочаны»
ГК «Сорочаны» располагается в 49 км от МКАД (д. Курово). Это экологически чистая зона, которую в народе называют подмосковной Швейцарией.
На горе высотой 225 м функционируют 10 освещенных трасс (от 200 до 1050 м), кресельные подъемники и подъемники без приспособлений, а также отдельные для детей. Перепад высот — от 40 до 90 м.
Также есть горки для тюбингов и каток.
Адрес: Дмитровский район, д. Курово, д. 68
Горнолыжный комплекс «Снеж.ком»
В Красногорске находится уникальный крытый комплекс для катания на лыжах — «Снеж.ком». Он принимает гостей и зимой и летом, так как находится под крышей. Искусственный покров здесь около 100 см, а температура воздуха держится примерно минус 5-7°C. Длина склона составляет 365 м, а перепад высот — 65 м.
Функционирует в «Снеж.ком» один склон, но имеется три подъемника и парк с трамплинами. Также есть каток, зона для пейнтбола и фитнес-центр.
Ближайшее метро: «Мякинино» (г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 4)
ГК «Узкое» («Севастопольский проспект»)
Небольшой, но известный ГК «Узкое» имеет три трассы 200 м и три подъемника, включая беби-лифт. Перепад высот — 40 м.
При минимальных осадках прибегают к искусственному снегу. Склоны освещены, чтобы комфортно было кататься в темное время.
Эти склоны отлично подойдут для неопытных лыжников или детей. На учебной трассе имеются и страховочные тросы. В комплексе «Узкое» есть услуги инструктора, а также работает прокат инвентаря.
Ближайшее метро: «Ясенево»
Комплекс «Лисья гора»
В подмосковном городе Балашихе (7 км от МКАД) на берегу реки Пехорки находится ГК «Лисья гора». Тут имеется пять склонов протяженностью от 80 до 400 м. Перепад высот — 95 м. Отдельно выделено место для обучения детей.
В «Лисьей горе» функционирует особая технология освещения, которая позволяет кататься в любое время суток. Здесь вы можете не только взять в прокат оборудование, но и отремонтировать свой инвентарь.
Адрес: г. Балашиха, Леоновское шоссе
СК «Ново-Переделкино»
На западе Москвы в СК «Ново-Переделкино» регулярно проходят официальные соревнования по горным лыжам, сноубордингу и фристайлу. Гостям предоставлены три трассы (общий размер — 200 м), перепад высот — 50 м. Для новичков имеется отдельная зона. Функционируют четыре подъемника, включая беби-лифт.
При небольших осадках используют искусственное оснежение. Склоны готовятся ратраком.
Также в «Ново-Переделкино» работают горка для тюбингов, эстакада для прыжков на воздушную подушку и крупнейший в Москве сноупарк с хафпайпом.
Ближайшее метро: «Солнцево»
ГК «Куркино»
Недалеко от реки Сходни располагается горнолыжный комплекс «Куркино» (200 м) с двумя освещенными горнолыжными трассами, одна из которых предназначена для начинающих. Перепад высот — 40 м. Также имеются две канатные дороги и беби-лифт.
Сезон катания начинается в ноябре и заканчивается в марте. А еще здесь круглый год учат детей кататься на горных лыжах.
Ближайшая остановка: «Ландышевая улица» (Куркинское шоссе)
Где покататься в Москве на беговых лыжах?
На классических и коньковых лыжах можно покататься во многих московских парках. Главное, чтобы позволяли погодные условия.
· парк «Сокольники» (16 трасс общей протяженностью 45 км, имеется прокат);
· Царицыно (пять лыжных трасс общей протяженностью 28 км, имеется прокат);
· Коломенское (две трассы, одна из них 5 км, имеется прокат только для взрослых);
· Филевский парк (три лыжни от 1 до 5 км, имеется прокат);
· Мещерский парк (трассы 1,3 и 5 км, есть туристический маршрут, имеется прокат);
· парк Горького (несколько трасс — самая длинная 3,8 км, имеется прокат);
· парк 850-летия Москвы (лыжня 8 км, имеется прокат);
· Одинцовский парк им. Ларисы Лазутиной (трассы 3, 6 и 10 км, имеется прокат);
· парк Олимпийской деревни (профессиональные трассы 3 и 5 км, имеется прокат);
· парк Северное Тушино (три лыжные трассы, имеется прокат);
· Тимирязевский лес (ровная трасса, проката нет);
· парк Покровское-Стрешнево (лыжня 5 км, проката нет);
· усадьба Воронцово (трасса 2,5 км, есть детская трасса 0,5 км, проката нет);
· парк Митино (круговая трасса 3 км, проката нет);
· Измайловский парк (несколько видов лыжни, проката нет) и др.
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